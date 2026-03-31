दौसा में फर्जी प्रमाण पत्र कांड का खुलासा, सिलिकोसिस घोटाले 2 साल बाद दो डॉक्टर और रेडियोग्राफर गिरफ्तार

Dausa News: दौसा जिले में सामने आए फर्जी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र घोटाले में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में दो सरकारी चिकित्सकों और एक रेडियोग्राफर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और पूरे मामले की जांच को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है.

जानकारी के अनुसार यह मामला करीब दो साल पहले सामने आया था, जब स्वास्थ्य विभाग ने दौसा कोतवाली में कुल 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. शुरुआती जांच में ही यह सामने आया था कि कुछ लोगों ने मिलकर फर्जी तरीके से सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र बनाए. इससे पहले पुलिस दो निजी व्यक्तियों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है.

इस पूरे प्रकरण की जांच दौसा साइबर सेल के डिप्टी एसपी बृजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में की जा रही है. उन्होंने बताया कि हाल ही में डॉ. डी. एन. शर्मा, डॉ. मनोज ऊंचवाल और रेडियोग्राफर मनोहर लाल यादव को गिरफ्तार किया गया है. तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

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जांच अधिकारी के अनुसार यह मामला अभी पूरी तरह से खुला नहीं है. पुलिस लगातार सबूत जुटा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

दरअसल, दौसा जिले में सिलिकोसिस जैसे गंभीर रोग के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने की खबर सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था. आरोप है कि कुछ लोगों ने पैसे लेकर ऐसे व्यक्तियों के भी प्रमाण पत्र बना दिए, जिन्हें यह बीमारी थी ही नहीं. इससे सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाने की कोशिश की गई.

सिलिकोसिस एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी है, जो आमतौर पर धूल और पत्थर के कणों के संपर्क में आने से होती है. सरकार इस बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सहायता और मुआवजा देती है. ऐसे में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लाभ उठाना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि असली मरीजों के हक पर भी चोट है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश जारी है.

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