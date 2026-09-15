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गुरुग्राम से राजस्थान तक पीछा... सिया हिट एंड रन के दोनों आरोपी दौसा में गिरफ्तार

Rajasthan News: गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारकर फरार आरोपी कल्याण बैंसला और लावणीश को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया. गुरुग्राम पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Laxmi avtar sharma
Published:Sep 15, 2026, 03:38 PM IST | Updated:Sep 15, 2026, 03:38 PM IST
गुरुग्राम से राजस्थान तक पीछा... सिया हिट एंड रन के दोनों आरोपी दौसा में गिरफ्तार
Image Credit: गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर मारने वाले दोनों आरोपी दौसा से गिरफ्तार.

Dausa News: गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारकर फरार होने के आरोपी कल्याण बैंसला और उसके साथी लावणीश को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया है. गुरुग्राम पुलिस ने दोनों को आगरा रोड से पकड़ा. इसके बाद दोनों को दौसा सदर थाने लाया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ गुरुग्राम ले गई. इस मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी है.

दौसा में ऐसे पकड़े गए आरोपी
दौसा सदर थाना अधिकारी युधिष्ठिर सिंह के मुताबिक, गुरुग्राम पुलिस आरोपियों को थाने लेकर पहुंची थी. यहां रपट दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को गुरुग्राम पुलिस अपने साथ लेकर रवाना हो गई. कल्याण बैंसला घटना के बाद से फरार था और पुलिस उसकी तलाश में कई जगह दबिश दे रही थी. आखिरकार उसकी लोकेशन राजस्थान के दौसा में मिली और पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

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13 सितंबर को हुआ था पूरा मामला
यह मामला 13 सितंबर को गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड का है. शिवानी चौहान उर्फ सिया बाइकर्स के एक ग्रुप के साथ राइड पर थीं. आरोप है कि एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह सड़क पर कई मीटर तक घिसटती चली गईं. घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.

सिया ने लगाया जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप
सिया का आरोप है कि कार पहले उनका पीछा कर रही थी. उन्होंने कार सवारों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा था. इसके बाद कार की रफ्तार बढ़ी और उनकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी गई. सिया ने बाद में वीडियो जारी कर आरोपी के उस दावे पर भी सवाल उठाए कि टक्कर जानबूझकर नहीं मारी गई थी. उनका कहना था कि अगर यह सिर्फ हादसा था तो टक्कर के बाद कार चालक रुका क्यों नहीं.

आरोपी ने कहा- टक्कर जानबूझकर नहीं मारी
कल्याण बैंसला ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है. उसका कहना है कि वह अपने परिवार के साथ कार में था और करीब 20-22 बाइक सवार तेजी से आगे निकल रहे थे. उसके मुताबिक, यू-टर्न के पास बाइक अचानक मुड़ी और वह कार को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे टक्कर हो गई. बैंसला ने माना कि गलती उसकी थी, लेकिन उसने जानबूझकर बाइक को टक्कर मारने की बात से इनकार किया.

पुलिस ने बढ़ाई कार्रवाई
मामले में पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी और घटना के वीडियो को भी देखा है. इसके बाद केस में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS जोड़ी गई है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी और घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच करेगी.

कौन है कल्याण बैंसला?
कल्याण बैंसला जिम चलाता है और खुद को इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर बताता रहा है. सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसने खुद को इंडियन रग्बी टीम का सदस्य भी बताया था. हालांकि, इन खेलों से जुड़े उसके दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. घटना के बाद उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया था.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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