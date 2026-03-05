Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दौसा के प्रिंस हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट! आरोपियों की रिमांड खत्म, लाखों खर्च के बाद भी नहीं मिला शव

Rajasthan News: राजस्थान के बांदीकुई के ऊनबड़ा गांव में छह साल से लापता प्रिंस बैरवा मामले में पुलिस 13 दिन से शव की तलाश कर रही है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे किनारे खुदाई के बावजूद अवशेष नहीं मिले. आरोपी भाई-बहन की रिमांड पूरी, पुलिस फिर कोर्ट में पेश करेगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Mar 05, 2026, 03:21 PM IST | Updated:Mar 05, 2026, 03:21 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, दिखेगा एंटी साइक्लोन का असर
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, दिखेगा एंटी साइक्लोन का असर

राजस्थान के इस हाईवे पर सफर होगा आसान! 190 करोड़ से चौड़ी होगी सड़क, व्यापार को मिलेगा बूस्ट
6 Photos
rajasthan government project

राजस्थान के इस हाईवे पर सफर होगा आसान! 190 करोड़ से चौड़ी होगी सड़क, व्यापार को मिलेगा बूस्ट

PM किसान की 22वीं किस्त का इंतजार खत्म? जानें कब आएंगे किसानों के खाते में ₹2,000
9 Photos
pm kisan yojana

PM किसान की 22वीं किस्त का इंतजार खत्म? जानें कब आएंगे किसानों के खाते में ₹2,000

Rajasthan Petrol Diesel Price: नागौर में बड़ी उछाल, चित्तौड़गढ़-उदयपुर में राहत! पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
10 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

Rajasthan Petrol Diesel Price: नागौर में बड़ी उछाल, चित्तौड़गढ़-उदयपुर में राहत! पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी

दौसा के प्रिंस हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट! आरोपियों की रिमांड खत्म, लाखों खर्च के बाद भी नहीं मिला शव

Dausa Prince Murder: राजस्थान के बांदीकुई थाना क्षेत्र के ऊनबड़ा गांव में छह साल से लापता प्रिंस का प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है. पुलिस पिछले तेरह दिनों से बच्चे के शव की तलाश में लगातार खोजबीन कर रही है. इसी कड़ी में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे और उसके ऊपर भी खुदाई करवाई गई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई अवशेष नहीं लग पाए हैं. मामले में गिरफ्तार आरोपी भाई-बहन की रिमांड अवधि भी पूरी हो चुकी है और अब पुलिस उन्हें फिर से कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है.

दरअसल, ऊनबड़ा गांव के रहने वाले चार वर्षीय प्रिंस बैरवा के छह साल पहले अचानक लापता होने का मामला सामने आया था. उस समय बच्चे के परिजन और ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला. मामला समय के साथ ठंडा पड़ गया था, लेकिन हाल ही में पुलिस को कुछ नए इनपुट मिलने के बाद जांच दोबारा तेज की गई. पुलिस ने शक के आधार पर एक भाई और बहन को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की.

पूछताछ के दौरान सामने आए कुछ बयानों के आधार पर पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया. पुलिस टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से कई जगहों पर खुदाई करवाई. एक्सप्रेसवे के किनारे और कुछ हिस्सों में ऊपर की सतह को भी हटाकर तलाशी ली गई, लेकिन अब तक किसी तरह के मानव अवशेष नहीं मिले हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बताए स्थानों पर जांच की जा रही है और सर्च अभियान अभी जारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस पूरे सर्च ऑपरेशन में अब तक लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं. कई दिनों से पुलिस बल, तकनीकी टीम और मशीनें लगातार मौके पर लगी हुई हैं. अधिकारियों का कहना है कि जब तक मामले की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक तलाश जारी रहेगी. वहीं पुलिस यह भी मान रही है कि घटना काफी पुरानी होने के कारण सबूत मिलना मुश्किल हो सकता है.

उधर, बच्चे के परिजन आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई ठोस जानकारी मिले. परिवार का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उनका दर्द कम नहीं हुआ है. वे सिर्फ यह चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, इसकी सच्चाई सामने आए और यदि उसका शव कहीं दफनाया गया है तो वह उन्हें मिल जाए.

फिलहाल पुलिस आरोपियों को दोबारा कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि पुलिस आगे की पूछताछ के लिए फिर से रिमांड की मांग कर सकती है. जांच अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की हर कड़ी को ध्यान से जोड़ा जा रहा है, ताकि छह साल पुराने इस रहस्य से पर्दा उठ सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news