दौसा के प्रिंस हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट! आरोपियों की रिमांड खत्म, लाखों खर्च के बाद भी नहीं मिला शव

Dausa Prince Murder: राजस्थान के बांदीकुई थाना क्षेत्र के ऊनबड़ा गांव में छह साल से लापता प्रिंस का प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है. पुलिस पिछले तेरह दिनों से बच्चे के शव की तलाश में लगातार खोजबीन कर रही है. इसी कड़ी में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे और उसके ऊपर भी खुदाई करवाई गई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई अवशेष नहीं लग पाए हैं. मामले में गिरफ्तार आरोपी भाई-बहन की रिमांड अवधि भी पूरी हो चुकी है और अब पुलिस उन्हें फिर से कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है.

दरअसल, ऊनबड़ा गांव के रहने वाले चार वर्षीय प्रिंस बैरवा के छह साल पहले अचानक लापता होने का मामला सामने आया था. उस समय बच्चे के परिजन और ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला. मामला समय के साथ ठंडा पड़ गया था, लेकिन हाल ही में पुलिस को कुछ नए इनपुट मिलने के बाद जांच दोबारा तेज की गई. पुलिस ने शक के आधार पर एक भाई और बहन को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की.

पूछताछ के दौरान सामने आए कुछ बयानों के आधार पर पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया. पुलिस टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से कई जगहों पर खुदाई करवाई. एक्सप्रेसवे के किनारे और कुछ हिस्सों में ऊपर की सतह को भी हटाकर तलाशी ली गई, लेकिन अब तक किसी तरह के मानव अवशेष नहीं मिले हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बताए स्थानों पर जांच की जा रही है और सर्च अभियान अभी जारी रहेगा.

इस पूरे सर्च ऑपरेशन में अब तक लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं. कई दिनों से पुलिस बल, तकनीकी टीम और मशीनें लगातार मौके पर लगी हुई हैं. अधिकारियों का कहना है कि जब तक मामले की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक तलाश जारी रहेगी. वहीं पुलिस यह भी मान रही है कि घटना काफी पुरानी होने के कारण सबूत मिलना मुश्किल हो सकता है.

उधर, बच्चे के परिजन आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई ठोस जानकारी मिले. परिवार का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उनका दर्द कम नहीं हुआ है. वे सिर्फ यह चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, इसकी सच्चाई सामने आए और यदि उसका शव कहीं दफनाया गया है तो वह उन्हें मिल जाए.

फिलहाल पुलिस आरोपियों को दोबारा कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि पुलिस आगे की पूछताछ के लिए फिर से रिमांड की मांग कर सकती है. जांच अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की हर कड़ी को ध्यान से जोड़ा जा रहा है, ताकि छह साल पुराने इस रहस्य से पर्दा उठ सके.

