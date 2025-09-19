Zee Rajasthan
दौसा में मां बेटी के साथ युवकों ने की मारपीट, वारदात सीसीटीवी में कैद

Rajasthan Crime: दौसा जिले में लालसोट थाना क्षेत्र के श्रीमा गांव का मां बेटी के साथ दो युवकों द्वारा मारपीट करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Sep 19, 2025, 11:02 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 11:02 PM IST

दौसा में मां बेटी के साथ युवकों ने की मारपीट, वारदात सीसीटीवी में कैद

Rajasthan Crime: राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट थाना क्षेत्र के श्रीमा गांव का मां बेटी के साथ दो युवकों द्वारा मारपीट करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. वीडियो में दो युवक मां बेटी पर जमकर लाठियां भांज रहे हैं.

लालसोट थाना अधिकारी श्रीकिशन मीणा ने बताया कि पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें आरोप लगाया है कि वह अपनी परचून की दुकान पर बैठी थी तभी दो युवक सामान लेने आए और इस दौरान सामान बदलने की बात को लेकर कहासुनी हुई.

इसके बाद इशाक खान और अनवर खान ने ताबड़तोड़ मां श्याम लता और बेटी दीपिका पर लाठी डंडों से वार करना शुरू कर दिया. मां बेटी ने हर मुमकिन कोशिश कर बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ताबड़तोड़ लाठियां भांजते रहे.

इसके चलते मां बेटी चोटिल भी हुई है. फिलहाल पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में गणपति फैक्ट्री के पास युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर सफेद स्कॉर्पियो जब्त कर ली है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

दरअसल 15 सितंबर को भोपाल खेड़ा निवासी सुरज माली पर कुछ लोगों ने लोहे के सरिए और पाइप से हमला किया था तथा उसे जान से मारने की धमकी दी थी. घटना को लेकर माली समाज ने कपासन में धरना प्रदर्शन भी किया था. जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की और आरोपियों तक पहुंच बनाई. संयुक्त टीम की कार्रवाई से तीन शातिर हमलावर सलाखों के पीछे पहुंच गए, जबकि अन्य की तलाश तेज कर दी गई है.

