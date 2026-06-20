/कभी भोलेनाथ तो कभी यमराज...जानें कौन है राजस्थान के बहरूपिया अकरम खान

Jaipur News: संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2024 और 2025 के प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है. इस पुरस्कार सूची में राजस्थान के बांदीकुई, दौसा निवासी प्रसिद्ध लोक कलाकार अकरम खान बहरूपिया का चयन होने से लोक कलाकारों और परिवारजनों में उत्साह देखा जा रहा.

मुख्यमंत्री, डिप्टी CM दीया कुमारी समेत इन लोगों का जताया आभार

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लोक कलाकार अकरम खान बहरूपिया बताया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार में मेरा नाम की घोषणा होने से बहरूपिया कला को जीवंत कर दिया. बहरूपिया कला मेरे पूर्वजों से चली आ रही है, इस पुरस्कार की घोषणा से आज मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया. इस पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और पर्यटन एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया है.

कई मंचों पर प्रतिभा का लहराया परचम

केंद्र सरकार द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार में 25,000 रुपये की नकद राशि के साथ-साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम भी दिया जाता है. अकरम खान अपने भाई शमशेद बहरूपिया के साथ कई प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का प्रदर्शन कर चुके हैं. अकादमी की ओर से जारी सूची में देशभर के चयनित कलाकारों को शामिल किया गया है.

संगीत नाटक अकादमी के सचि राजू दास ने बताया कि अकरम खान को संगीत, नृत्य, रंगमंच और लोन कला के क्षेत्र में उनके उत्कृ योगदान के लिए यह राष्ट्रीय सम्म प्रदान दिया जाएगा. अकरम देश प्रदेशभर के कई मंचों पर प्रतिभा क परचम लहरा चुके हैं.



क्या है बहरूपिया कला?

अकरम खान बहरूपिया राजस्थान के फेमस बहरूपिया लोक कलाकार हैं, वे राजस्थान की पारंपरिक बहरूपिया कला को जीवित रखने वाले युवा कलाकारों में गिने जाते हैं. बहरूपिया कला में कलाकार विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और लोक पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता का काम करते हैं.

बहरूपिया भारत की प्राचीन लोक कलाओं में से एक है, जिसमें अलग-अलग वेशभूषा धारण करता है. मेकअप और अभिनय के जरिए विभिन्न चरित्रों का रूप लेता है. सामाजिक संदेश, लोक संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत करता है. मेलों, उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करता है.

अकरम खान ने बताया कि उनके पिता सुबराती उर्फ शिवराज बहरूपिया एक प्रसिद्ध लोक कलाकार थे, आज यह अवार्ड उन्हें की मेहनत की बदौलत मिल रहा है. आज मेरे पूरे समाज में हर्ष और उल्लास का माहौल है.

उन्होंने बताया कि मैंने और मेरे भाइयों ने इस कला को बड़े से बड़े मंचू तक पहुंचा है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, स्वतंत्रता की 150 की जयंती दिल्ली, भारत पवे, अयोध्या दीपोत्सव, अपना उत्सव, संस्कृति महोत्सव मुंबई, ऐसे कई बड़े उत्सव में अपने बहरूपिया कला का प्रदर्शन किया है और देश का प्रदेश का नाम रोशन किया है.

बचपन से ही सीखीं बहरूपिया कला

अकरम खान का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जो पीढ़ियों से बहरूपिया कला से जुड़ा हुआ है. बचपन से ही उन्होंने लोक कलाकारों के बीच रहकर अभिनय, मेकअप और वेश परिवर्तन की बारीकियां सीखा है.

अकरम खान ने बताया कि वो घर में 6 भाई हैं, जो इस कला से जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली भी इस कला को सीखें और इसको जिंदा रखें. उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी कला को मंचा दिया जाए, जिससे वो और इस कला से जुड़े कलाकार इस कला को जिंदा रख सके. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको मंच मिलेगा, तो रोजगार मिलेगा, जिससे उनके जीवन-यापन में बदलाव हो सकेगा और कला आगे बढ़ सकेंगे.