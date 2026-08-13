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जिस जिले में हुई थीं गिरफ्तार, वहीं लौट आईं RAS पिंकी मीणा! ट्रांसफर लिस्ट आते ही सोशल मीडिया पर क्यों उठा तूफान?

Dausa News: राजस्थान में 183 RAS अधिकारियों की तबादला सूची में पिंकी मीणा को दौसा जिला मुख्यालय पर सहायक कलेक्टर बनाया गया है. 2021 में रिश्वत प्रकरण में ACB गिरफ्तारी के बाद करीब 5 साल निलंबित रहीं पिंकी की उसी जिले में पोस्टिंग चर्चा में है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Laxmi avtar sharma
Published:Aug 13, 2026, 09:16 AM IST | Updated:Aug 13, 2026, 09:16 AM IST
जिस जिले में हुई थीं गिरफ्तार, वहीं लौट आईं RAS पिंकी मीणा! ट्रांसफर लिस्ट आते ही सोशल मीडिया पर क्यों उठा तूफान?
Image Credit: पिंकी मीणा.

Dausa News: राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में 183 RAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है. इस सूची में 2017 बैच की RAS अधिकारी पिंकी मीणा का नाम भी शामिल है. उन्हें दौसा जिला मुख्यालय पर सहायक कलेक्टर के पद पर पोस्टिंग दी गई है. पिंकी मीणा की यह नई तैनाती चर्चा में है क्योंकि वर्ष 2021 में उन्हें दौसा जिले के बांदीकुई में रिश्वत प्रकरण में ACB ने गिरफ्तार किया था. अब करीब पांच साल बाद उसी जिले में उनकी पोस्टिंग होने को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं.

2021 में रिश्वत मामले में हुई थी गिरफ्तारी

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पिंकी मीणा जब बांदीकुई SDM के पद पर तैनात थीं, उस दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपये रिश्वत मांगने का मामला सामने आया था. शिकायत मिलने के बाद ACB ने कार्रवाई की और जाल बिछाकर पिंकी मीणा को ट्रेप किया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

इस प्रकरण के बाद पिंकी मीणा लंबे समय तक निलंबित रहीं. बताया गया है कि करीब पांच साल तक वह निलंबन की स्थिति में रहीं. मई माह में राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्हें बहाल किया गया.

बहाली के बाद सवाई माधोपुर में मिली पोस्टिंग

बहाली के बाद पिंकी मीणा को सवाई माधोपुर में निदेशक लोक सेवाएं के पद पर पोस्टिंग दी गई थी. अब उनका वहां से तबादला कर दौसा जिला मुख्यालय पर सहायक कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है. उनकी नई पोस्टिंग के बाद यह सवाल भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस जिले में वह रिश्वत प्रकरण के चलते गिरफ्तार हुई थीं, उसी जिले में अब उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई है.

पुष्कर मित्तल भी हुए थे गिरफ्तार

वर्ष 2021 के इसी प्रकरण में दौसा जिला मुख्यालय पर SDM के पद पर तैनात पुष्कर मित्तल को भी ACB ने गिरफ्तार किया था. उन्हें पांच लाख रुपये की रिश्वत राशि के साथ पकड़े जाने की बात सामने आई थी. दोनों RAS अधिकारियों के खिलाफ ACB ने एक साथ ट्रैप की कार्रवाई की थी.

बांदीकुई से दौसा तक ACB की कार्रवाई

ACB की कार्रवाई के दौरान पिंकी मीणा को बांदीकुई से गिरफ्तार करने के बाद दौसा SDM पुष्कर मित्तल के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर लाया गया था. वहां दोनों अधिकारियों को आमने-सामने बैठाकर ACB ने पूछताछ की थी. उस समय ACB के तत्कालीन ADG एमएन दिनेश भी दौसा पहुंचे थे.

सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज

पिंकी मीणा की दौसा में नई पोस्टिंग के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चर्चा हो रही है. स्थानीय स्तर पर लोग उनके पुराने प्रकरण और मौजूदा तैनाती को जोड़कर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि उनकी वर्तमान पोस्टिंग राजस्थान सरकार की ओर से जारी तबादला सूची के तहत हुई है. अब दौसा जिला मुख्यालय पर उनकी नई जिम्मेदारी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा बनी हुई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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