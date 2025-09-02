सिकंदरा के निहालपुरा में बाबा रामदेव का मेला, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हुए शामिल

Dausa News: दौसा जिले में सिकंदरा क्षेत्र के निहालपुरा गांव में बाबा रामदेव मंदिर परिसर में आयोजित मेले में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे, जहां मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया.
वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश भी मेले में पहुंची, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम के साथ मंच साझा किया. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इस दौरान मेले में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए. इससे सामाजिक समरसता कायम होती है.
वहीं बैरवा ने कहा कि सरकार ने मुझे समाज के उत्थान के लिए डिप्टी सीएम बनाया और चार विभाग दिए. समाज का कोई भी व्यक्ति जिसको मेरी जरूरत हो मेरे पास आ सकता है. हर संभव प्रयास कर उसकी मदद करूंगा. वहीं कहा कि समाज का कोई बच्चा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी मैं पढ़ाई के लिए मदद करुंगा.
वहीं डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुझे उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है. साथ ही एसआई भर्ती रद्द को लेकर कहा कि यह कोर्ट का फैसला है.
