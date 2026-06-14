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मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे राजस्थान के DGP राजीव शर्मा, कानून-व्यवस्था पर दिया बड़ा बयान

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे. डीजीपी ने सपरिवार स्वयंभू बालाजी महाराज के दरबार में गर्भगृह के समक्ष खड़े होकर विधिवत पूजा-अर्चना की.

Edited byAman SinghReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 14, 2026, 04:36 PM|Updated: Jun 14, 2026, 04:36 PM
मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे राजस्थान के DGP राजीव शर्मा, कानून-व्यवस्था पर दिया बड़ा बयान
Image Credit: DGP Rajeev Sharma

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे. मंदिर पहुंचने पर ट्रस्ट सचिव एम.के. माथुर ने उनकी अगवानी की. इसके बाद डीजीपी ने सपरिवार स्वयंभू बालाजी महाराज के दरबार में गर्भगृह के समक्ष खड़े होकर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की.

मंदिर परिसर में पंडितों द्वारा डीजीपी का चोले का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया. इस दौरान ट्रस्ट सचिव ने उन्हें महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में ट्रस्ट द्वारा संचालित धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी तथा मोदक प्रसादी भेंट कर सम्मानित किया.

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मंदिर से रवाना होते समय मीडिया से बातचीत में डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी सिद्धपीठ धाम देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न नवाचारों को लागू कर रही है.

पुलिस की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना और आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करना है. डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराधों और नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए भी राजस्थान पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है तथा इस दिशा में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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