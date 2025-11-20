राजस्थान के किसानों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, 83 गांवों को कल से मिलेगा सीधा लाभ

Rajasthan Government Project: राजस्थान में एशिया के सबसे बड़े कच्चे डेम मोरेल बांध से पानी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. रबी फसल 2026 के लिए कल यानी 21 नवंबर शुक्रवार से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा.
Rajasthan Government Project: राजस्थान में एशिया के सबसे बड़े कच्चे डेम मोरेल बांध से पानी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. रबी फसल 2026 के लिए कल यानी 21 नवंबर शुक्रवार से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, जिससे दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 83 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिल सकेगा. यह निर्णय 19 नवंबर बुधवार को सवाई माधोपुर में आयोजित जल वितरण समिति की बैठक में लिया गया.
सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में भरतपुर संभागीय आयुक्त डॉ. टीना सोनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. बैठक में दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम, दोनों जिलों के अधिकारी, जल संसाधन विभाग के एक्सईएन, जल उपभोक्ता संगम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे. चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 21 नवंबर सुबह 11 बजे से मोरेल बांध की नहरों में पानी छोड़ा जाएगा.
सहायक अभियंता चेतराम मीना ने बताया कि नहर संचालन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहर संचालन में बाधा उत्पन्न करने या क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस वर्ष मोरेल बांध में ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. 14 जुलाई से लगातार चार महीने तक बांध पर चादर चलती रही, जो अब तक का सबसे लंबा समय है.
मंगलवार को भी 1.5 इंच की चादर रिकॉर्ड की गई. अनुमान लगाया जा रहा है कि नहरें खुलने के बाद भी कुछ दिन तक चादर जारी रहेगी. पिछले वर्ष करीब तीन माह तक ही चादर चली थी. जल संसाधन वृत जयपुर के अधीक्षण अभियंता रमाशंकर शर्मा ने बांध की क्षमता की विस्तृत जानकारी दी. कुल भराव गेज 30 फीट है.
बांध की कुल क्षमता 2707 एमसीएफटी, लाइव स्टोरेज 2496 एमसीएफटी, डेड स्टोरेज 211 एमसीएफटी, वर्तमान उपलब्ध पानी 2707 एमसीएफटी है. इसमें से डेड स्टोरेज निकालकर 2496 एमसीएफटी पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध यह पर्याप्त मात्रा रबी फसल की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी.
