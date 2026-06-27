/दौसा में टीकाराम जूली का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दौसा में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और छात्रों पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव है. जूली ने दावा किया कि नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अभिभावकों का भारी आर्थिक खर्च हो रहा है और लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों से परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही.



शिक्षा मंत्री और जांच एजेंसियों पर उठाए सवाल

टीकाराम जूली ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय नहीं की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में एफआईआर दर्ज करने में भी देरी हुई और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल निष्पक्ष कार्रवाई के बजाय राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि CBI, ED और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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राहुल गांधी के समर्थन में दिया बयान

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं और छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं. उनका कहना था कि युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का लाभ भविष्य में छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मिलेगा.



संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा

भाजपा द्वारा मनाए जा रहे 'संविधान हत्या दिवस' पर प्रतिक्रिया देते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि वर्तमान समय में देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनी हुई सरकारों को गिराने, विधायकों और सांसदों की खरीद-फरोख्त तथा राजनीतिक दबाव की घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत हैं. उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए भाजपा की राजनीतिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.



मिशा बंदी और भाजपा नेताओं पर भी टिप्पणी

टीकाराम जूली ने मिशा बंदियों को मिलने वाले लाभों और भाजपा नेताओं के बयानों पर भी टिप्पणी की. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के पैसे का गलत उपयोग किया जा रहा है और भाजपा नेताओं के कुछ दावों पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए.

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