/दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, 21 यात्रियों में मची चीख-पुकार, चालक की मौत

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Rajasthan Road Accident: रक्षाबंधन के दिन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में गुड़लिया के पास अहमदाबाद से दिल्ली जा रही एक निजी स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 21 यात्री घायल हो गए.
तेज रफ्तार बस ट्रेलर से भिड़ी
जानकारी के अनुसार, ट्रेलर एक्सप्रेस-वे पर आगे चल रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रही निजी स्लीपर बस उससे टकरा गई. बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर के बाद बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे की आवाज सुनकर एक्सप्रेस-वे के आसपास मौजूद ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में मदद की.
21 यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया
हादसे की सूचना मिलते ही कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और अन्य राहत टीमों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया. इसके बाद कई एंबुलेंस के जरिए सभी 21 घायलों को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है. हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेस-वे पर यातायात भी प्रभावित हुआ.
क्रेन से हटाए गए क्षतिग्रस्त वाहन
दुर्घटना के बाद बस और ट्रेलर एक्सप्रेस-वे पर क्षतिग्रस्त हालत में खड़े रहे. पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया. इसके बाद यातायात को सामान्य करवाया गया.
हादसे की वजह की जांच जारी
फिलहाल पुलिस हादसे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है. प्रारंभिक जानकारी में बस के ट्रेलर से पीछे से टकराने की बात सामने आई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय बस की रफ्तार कितनी थी और चालक की स्थिति कैसी थी. दुर्घटना के संबंध में पुलिस आसपास के लोगों और यात्रियों से भी जानकारी जुटा रही है.
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