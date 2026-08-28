Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dausa
  • /दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, 21 यात्रियों में मची चीख-पुकार, चालक की मौत

दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, 21 यात्रियों में मची चीख-पुकार, चालक की मौत

Massive Road Accident: दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रक्षाबंधन के दिन बड़ा सड़क हादसा हो गया. गुड़लिया के पास अहमदाबाद से दिल्ली जा रही निजी स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई. हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री घायल हुए हैं. पुलिस ने सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 28, 2026, 08:31 AM IST | Updated:Aug 28, 2026, 08:31 AM IST
दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, 21 यात्रियों में मची चीख-पुकार, चालक की मौत
Image Credit: Rajasthan Road Accident

Rajasthan Road Accident: रक्षाबंधन के दिन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में गुड़लिया के पास अहमदाबाद से दिल्ली जा रही एक निजी स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 21 यात्री घायल हो गए.


तेज रफ्तार बस ट्रेलर से भिड़ी
जानकारी के अनुसार, ट्रेलर एक्सप्रेस-वे पर आगे चल रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रही निजी स्लीपर बस उससे टकरा गई. बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर के बाद बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे की आवाज सुनकर एक्सप्रेस-वे के आसपास मौजूद ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में मदद की.

Add Zee News as a Preferred Source


21 यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया
हादसे की सूचना मिलते ही कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और अन्य राहत टीमों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया. इसके बाद कई एंबुलेंस के जरिए सभी 21 घायलों को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है. हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेस-वे पर यातायात भी प्रभावित हुआ.


क्रेन से हटाए गए क्षतिग्रस्त वाहन
दुर्घटना के बाद बस और ट्रेलर एक्सप्रेस-वे पर क्षतिग्रस्त हालत में खड़े रहे. पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया. इसके बाद यातायात को सामान्य करवाया गया.

हादसे की वजह की जांच जारी
फिलहाल पुलिस हादसे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है. प्रारंभिक जानकारी में बस के ट्रेलर से पीछे से टकराने की बात सामने आई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय बस की रफ्तार कितनी थी और चालक की स्थिति कैसी थी. दुर्घटना के संबंध में पुलिस आसपास के लोगों और यात्रियों से भी जानकारी जुटा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

मकराना में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

दूदू में मां बेटी के लिए काल बना बेकाबू ट्रेलर, बाइक रिक्शा को मारी टक्कर, दोनों की दर्दनाक मौत, 3 घायल

अलवर में ट्रैक्टर की टक्कर से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत, छह बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
accident news
Rajasthan Road Accident

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, 21 यात्रियों में मची चीख-पुकार, चालक की मौत
2
3
4
5