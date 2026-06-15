/Rajasthan News: करोड़ों खर्च, फिर भी लापरवाही! बांदीकुई जंक्शन के प्लेटफॉर्म-1 पर लिफ्ट नहीं, दौसा में भी पड़ी बंद

Amrit Bharat Station Yojana: भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के लिए चलाई जा रही 'अमृत भारत स्टेशन योजना' दौसा जिले में अधिकारियों की अदूरदर्शिता और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद बांदीकुई जंक्शन और दौसा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बांदीकुई जंक्शन के सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म नंबर एक को लिफ्ट सुविधा से वंचित रखने और दौसा स्टेशन पर लगी हुई लिफ्ट को शुरू न करने से रेल यात्रियों में भारी आक्रोश है.

बांदीकुई जंक्शन: 6 प्लेटफॉर्म, 5 पर लिफ्ट का काम

बांदीकुई रेलवे जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से 12 मीटर चौड़ा और 90 मीटर लंबा अत्याधुनिक फुट ओवर ब्रिज (FOB) तैयार किया गया है. इस ब्रिज से रोजाना करीब 7 हजार यात्री आवागमन करते हैं.यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 सहित पार्किंग एरिया में लिफ्ट लगाने का काम तेजी से चल रहा है, जो जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा. लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्टेशन के सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिफ्ट का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है.स्टेशन पर आने वाले अधिकांश यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही प्रवेश करते हैं. यही नहीं, रेलवे अस्पताल का संपर्क मार्ग भी इसी तरफ से है. मुख्य प्रवेश द्वार होने के बावजूद इसे योजना से बाहर रखना यात्रियों की समझ से परे है.

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भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के लिए चलाई जा रही 'अमृत भारत स्टेशन योजना' दौसा जिले में अधिकारियों की अदूरदर्शिता और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद बांदीकुई जंक्शन और दौसा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बांदीकुई जंक्शन के सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म नंबर एक को लिफ्ट सुविधा से वंचित रखने और दौसा स्टेशन पर लगी हुई लिफ्ट को शुरू न करने से रेल यात्रियों में भारी आक्रोश है.

बांदीकुई जंक्शन: 6 प्लेटफॉर्म, 5 पर लिफ्ट का काम

बांदीकुई रेलवे जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से 12 मीटर चौड़ा और 90 मीटर लंबा अत्याधुनिक फुट ओवर ब्रिज (FOB) तैयार किया गया है. इस ब्रिज से रोजाना करीब 7 हजार यात्री आवागमन करते हैं.यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 सहित पार्किंग एरिया में लिफ्ट लगाने का काम तेजी से चल रहा है, जो जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा. लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्टेशन के सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिफ्ट का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है.स्टेशन पर आने वाले अधिकांश यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही प्रवेश करते हैं. यही नहीं, रेलवे अस्पताल का संपर्क मार्ग भी इसी तरफ से है. मुख्य प्रवेश द्वार होने के बावजूद इसे योजना से बाहर रखना यात्रियों की समझ से परे है.

बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर एक से फुट ओवर ब्रिज तक जाने के लिए बनाया गया रैंप (अप्रोच मार्ग) काफी लंबा है. इसके कारण बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, मरीजों, दिव्यांगों और भारी सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी परेशानी दोगुनी हो गई है.

दौसा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट तो लग गई, लेकिन चालू करना भूले अधिकारी!

लापरवाही का ऐसा ही एक और नजारा दौसा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है. यहाँ अमृत भारत योजना के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट इंस्टॉल (लगा) तो दी गई है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इसे अभी तक चालू (शुरू) नहीं किया गया है. स्टेशन पर लिफ्ट केवल एक 'शो-पीस' बनकर खड़ी है, जिसका खामियाजा रोजाना सैकड़ों यात्रियों को भारी सामान उठाकर सीढ़ियां चढ़ने के रूप में भुगतना पड़ रहा है.