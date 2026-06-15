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Rajasthan News: करोड़ों खर्च, फिर भी लापरवाही! बांदीकुई जंक्शन के प्लेटफॉर्म-1 पर लिफ्ट नहीं, दौसा में भी पड़ी बंद

Rajasthan News: दौसा जिले में अमृत भारत योजना के तहत बांदीकुई जंक्शन के मुख्य प्लेटफॉर्म संख्या १ को छोड़कर अन्य सभी पर लिफ्ट लगाई जा रही है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग परेशान हैं. वहीं, दौसा स्टेशन पर लगी लिफ्ट को अब तक शुरू नहीं किया गया है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 15, 2026, 03:33 PM|Updated: Jun 15, 2026, 03:33 PM
Rajasthan News: करोड़ों खर्च, फिर भी लापरवाही! बांदीकुई जंक्शन के प्लेटफॉर्म-1 पर लिफ्ट नहीं, दौसा में भी पड़ी बंद
Image Credit: Amrit Bharat Station Yojana

Amrit Bharat Station Yojana: भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के लिए चलाई जा रही 'अमृत भारत स्टेशन योजना' दौसा जिले में अधिकारियों की अदूरदर्शिता और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद बांदीकुई जंक्शन और दौसा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बांदीकुई जंक्शन के सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म नंबर एक को लिफ्ट सुविधा से वंचित रखने और दौसा स्टेशन पर लगी हुई लिफ्ट को शुरू न करने से रेल यात्रियों में भारी आक्रोश है.

बांदीकुई जंक्शन: 6 प्लेटफॉर्म, 5 पर लिफ्ट का काम
बांदीकुई रेलवे जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से 12 मीटर चौड़ा और 90 मीटर लंबा अत्याधुनिक फुट ओवर ब्रिज (FOB) तैयार किया गया है. इस ब्रिज से रोजाना करीब 7 हजार यात्री आवागमन करते हैं.यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 सहित पार्किंग एरिया में लिफ्ट लगाने का काम तेजी से चल रहा है, जो जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा. लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्टेशन के सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिफ्ट का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है.स्टेशन पर आने वाले अधिकांश यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही प्रवेश करते हैं. यही नहीं, रेलवे अस्पताल का संपर्क मार्ग भी इसी तरफ से है. मुख्य प्रवेश द्वार होने के बावजूद इसे योजना से बाहर रखना यात्रियों की समझ से परे है.

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भारतीय रेलवे द्वारा स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के लिए चलाई जा रही 'अमृत भारत स्टेशन योजना' दौसा जिले में अधिकारियों की अदूरदर्शिता और लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद बांदीकुई जंक्शन और दौसा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बांदीकुई जंक्शन के सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म नंबर एक को लिफ्ट सुविधा से वंचित रखने और दौसा स्टेशन पर लगी हुई लिफ्ट को शुरू न करने से रेल यात्रियों में भारी आक्रोश है.

बांदीकुई जंक्शन: 6 प्लेटफॉर्म, 5 पर लिफ्ट का काम
बांदीकुई रेलवे जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से 12 मीटर चौड़ा और 90 मीटर लंबा अत्याधुनिक फुट ओवर ब्रिज (FOB) तैयार किया गया है. इस ब्रिज से रोजाना करीब 7 हजार यात्री आवागमन करते हैं.यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 सहित पार्किंग एरिया में लिफ्ट लगाने का काम तेजी से चल रहा है, जो जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा. लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्टेशन के सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिफ्ट का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है.स्टेशन पर आने वाले अधिकांश यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही प्रवेश करते हैं. यही नहीं, रेलवे अस्पताल का संपर्क मार्ग भी इसी तरफ से है. मुख्य प्रवेश द्वार होने के बावजूद इसे योजना से बाहर रखना यात्रियों की समझ से परे है.

बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर एक से फुट ओवर ब्रिज तक जाने के लिए बनाया गया रैंप (अप्रोच मार्ग) काफी लंबा है. इसके कारण बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, मरीजों, दिव्यांगों और भारी सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी परेशानी दोगुनी हो गई है.

दौसा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट तो लग गई, लेकिन चालू करना भूले अधिकारी!
लापरवाही का ऐसा ही एक और नजारा दौसा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है. यहाँ अमृत भारत योजना के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट इंस्टॉल (लगा) तो दी गई है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इसे अभी तक चालू (शुरू) नहीं किया गया है. स्टेशन पर लिफ्ट केवल एक 'शो-पीस' बनकर खड़ी है, जिसका खामियाजा रोजाना सैकड़ों यात्रियों को भारी सामान उठाकर सीढ़ियां चढ़ने के रूप में भुगतना पड़ रहा है.

यात्रियों ने जताई नाराजगी, रेलवे प्रशासन से की मांग
करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आधी-अधूरी और बंद सुविधाओं के कारण यात्रियों में रेलवे प्रशासन के खिलाफ गहरा असंतोष है. स्थानीय नागरिक संगठनों और रेल यात्रियों ने मांग की है कि अमृत भारत योजना की मूल भावना के अनुरूप बांदीकुई के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तुरंत लिफ्ट स्वीकृत की जाए और दौसा स्टेशन पर बंद पड़ी लिफ्ट को अविलंब शुरू किया जाए. अब देखना यह होगा कि यात्रियों की इस बढ़ती नाराजगी के बाद रेलवे के उच्च अधिकारी कब तक नींद से जागते हैं.
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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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