1000 साल पुराना ये अजूबा देख दंग हुए आनंद महिंद्रा, कहा - दुनिया से आगे है राजस्थान!

Chand Baori Abhaneri: राजस्थान अपनी भव्य शाही इमारतों, प्राचीन किलों और सुंदर मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां के कई महल और किले तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, लेकिन राज्य में अभी भी कुछ अद्भुत स्थल ऐसे हैं जो अभी तक ज्यादा लोगों की नजरों से दूर हैं. ऐसे ही एक कम प्रसिद्ध लेकिन बेहद खास आकर्षण है अभानेरी का चांद बावरी.

हाल ही में टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रैवलिंग शौकीन आनंद महिंद्रा ने अपने X (पहले Twitter) प्रोफाइल पर चांद बावरी की खूबसूरती को साझा किया. उनका कहना है कि यह सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक “विचार को पत्थर में उकेरने का अद्भुत उदाहरण” है. महिंद्रा ने लिखा कि जब पूरी दुनिया राजस्थान की मशहूर जगहों को देखने आती है, तब यह प्राचीन स्टेपवेल अपनी ज्यामितीय सटीकता से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है.

हजार साल पुराना चमत्कार

चांद बावरी राजस्थान के छोटे से गांव अभानेरी में स्थित है. यह लगभग 8वीं–9वीं शताब्दी का प्राचीन स्टेपवेल है, जिसे निकुम्भा वंश के राजा चंद ने बनवाया था. यह जगह पहली नजर में ही अपनी भव्यता और आकार से प्रभावित करती है. लगभग 30 मीटर गहरे में बना यह बावरी 13 स्तरों में फैला हुआ है और इसके करीब 3,500 संकीर्ण सीढ़ियां हैं, जो पूरी तरह से सममित तरीके से बनी हैं.

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महिंद्रा का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली सिर्फ इसका आकार नहीं, बल्कि सोच का तरीका है. उन्होंने इसे आज के “डिज़ाइन थिंकिंग” का बेहतरीन उदाहरण बताया. यानी समस्या को हल करने में सहानुभूति, कार्यक्षमता और डिज़ाइन को इस तरह मिलाना कि उसका परिणाम कला का रूप ले ले.

दिखने में मन मोह लेने वाली और अद्भुत

चांद बावरी सिर्फ गहरी नहीं है, बल्कि इसका नज़ारा मन को मोह लेने वाला है. जब आप सीढ़ियों के जाल पर ध्यान से नजर डालते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी की गहराई से एक उल्टा पिरामिड बाहर निकल रहा हो. यह ऑप्टिकल इल्यूजन हर दर्शक को हैरान कर देता है.

जल संरक्षण और उपयोगिता

राजस्थान का मौसम गर्म और शुष्क होता है. यहां पानी की कमी हमेशा रही है. चांद बावरी जैसे स्टेपवेल्स बारिश का पानी इकट्ठा करने और लंबे सूखे में पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए थे. यह केवल पानी की बचत का जरिया नहीं था, बल्कि गांववालों की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था.

सिनेमा में भी छाया प्रभाव

चांद बावरी का बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी गहरा नाता है. इसे पहली बार फिल्म “पहीली” (2005) में दिखाया गया, जो भारत की ऑस्कर प्रविष्टि भी थी. इसके बाद यह फिल्म भूल भुलैया, क्रिस्टोफर नोलन की “द डार्क नाइट राइजेज” (2012) और “द फॉल” (2006) में भी नजर आया.

स्थानीय संस्कृति के करीब

बावरी के पास ही हर्षत माता मंदिर स्थित है. यहां का पुजारी स्थानीय देवी-देवताओं की कहानियां सुनाता है. पुराने समय में लोग मंदिर जाने से पहले इस स्टेपवेल पर पानी पीने और दर्शन करने जरूर आते थे.

कैसे पहुंचें

चांद बावरी जयपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है. नज़दीकी एयरपोर्ट भी जयपुर में स्थित है. महिंद्रा के अनुसार, चांद बावरी केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि शुद्ध डिज़ाइन थिंकिंग का उदाहरण है. यह एक भूला हुआ अजूबा है जो अब फिर से लोगों की नजरों में आ रहा है.

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