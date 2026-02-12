दौसा के लालसोट में चाट भंडार की दुकान में भीषण आग, 15 लाख का सामान जलकर खाक

Dausa News: दौसा जिले के लालसोट शहर में तीन महीने पहले शुरू किया गया एक आधुनिक चाट भंडार बुधवार देर रात अचानक आग की चपेट में आ गया. घटना रात करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है. रात्रि गश्त पर निकली पुलिस टीम ने जब दुकान की ओर से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं तो तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई. साथ ही आसपास के दुकानदारों को भी जगाकर सतर्क किया गया.

ओम प्रकाश शर्मा और विकास शर्मा द्वारा संचालित इस चाट भंडार में आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा प्रतिष्ठान जलने लगा. दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तब तक दुकान के अंदर रखा अधिकांश सामान राख हो चुका था. दुकान मालिक के अनुसार इस आगजनी में करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

आग लगने की घटना में एक मोटरसाइकिल भी जलकर नष्ट हो गई, जो दुकान के पीछे खड़ी थी. वहीं चाट भंडार के पास बन रहे एक कैफे का फर्नीचर भी आग की लपटों से बच नहीं सका और काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया. आग की तेज तपिश से पास स्थित शिव सरोवर फास्ट फूड सेंटर भी प्रभावित हुआ. संचालक के मुताबिक वहां करीब 2 लाख रुपये का सामान जल गया.

गनीमत यह रही कि दुकान में रखे गैस सिलेंडर आग की चपेट में नहीं आए. दमकल कर्मियों और पुलिस ने समय रहते सिलेंडरों को बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. अगर सिलेंडर फट जाते तो आसपास की दुकानों और मकानों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था.

घटना रिहायशी इलाके के बीच हुई, इसलिए देर रात तक कॉलोनी में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. थाना अधिकारी पवन जाट पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य की निगरानी की. पुलिसकर्मियों ने पास के पेट्रोल पंप से अग्निशमन यंत्र लाकर आग बुझाने में सहयोग किया.

प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है.

