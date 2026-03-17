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दौसा से जयपुर तक पैदल कूच! मेडिकल संविदा निविदा कर्मियों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र लेकर शुरू किया संघर्ष

Rajasthan News: दौसा से जयपुर तक मेडिकल संविदा निविदा कर्मियों ने पैदल कूच शुरू किया. 19 मार्च को वे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपेंगे. मांगों में भर्ती नियम, वेतन सुधार और स्थायी रोजगार शामिल हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByLaxmi avtar sharma
Published:Mar 17, 2026, 04:47 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 04:47 PM IST

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दौसा से जयपुर तक पैदल कूच! मेडिकल संविदा निविदा कर्मियों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र लेकर शुरू किया संघर्ष

Dausa News: दौसा से जयपुर तक मेडिकल संविदा निविदा कर्मियों का पैदल कूच आज बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ शुरू हुआ. यह कूच 19 मार्च को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मानसरोवर स्थित आवास तक पहुंचेगा. इस दौरान कर्मचारी अपने पांच सूत्रीय मांगपत्र के साथ चल रहे हैं, जिसे मंत्री को सौंपा जाएगा. उनका कहना है कि यह आंदोलन उनके अधिकारों और कामकाजी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है.

मेडिकल संविदा निविदा कर्मियों की मुख्य मांगों में शामिल है कि पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती मेरिट प्लस बोनस के आधार पर की जाए. इसके साथ ही वे चाहते हैं कि संविदा नियम 1965 को यथावत रखा जाए. उनका कहना है कि अगर ये नियम सही तरीके से लागू रहेंगे तो कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और काम में न्याय मिलेगा. कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों को भी अपनी मांगों में रखा है. उनका कहना है कि न्यूनतम मानदेय 22,500 रुपए होना चाहिए ताकि कर्मचारी अपने जीवन यापन में सुविधा महसूस कर सकें. इसके अलावा, प्रदेश के उन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जहां नर्सिंग कर्मियों की भर्ती अभी तक नहीं हुई है, वहां जल्द से जल्द भर्ती की जाए.

मेडिकल संविदा निविदा कर्मियों ने यह भी कहा कि संविदा कर्मचारियों को शामिल करते हुए राजकीय बोर्ड का गठन किया जाए. इससे उनका परमानेंट होने का रास्ता साफ होगा और उन्हें स्थायी रोजगार की सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका अधिकार ही नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का सवाल भी है. कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में भी कई बार सरकार को ज्ञापन दिए जा चुके हैं और जयपुर में धरना भी दिया गया है. अब इस पैदल कूच के माध्यम से वे उम्मीद करते हैं कि उनकी बात मंत्री तक पहुंचेगी और मंत्री इसे सरकार के ध्यान में लाएंगे. उन्हें विश्वास है कि इससे उन्हें जल्द राहत मिलेगी.

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इस आंदोलन में शामिल कर्मचारी दौसा से जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं और रास्ते में जनता से भी अपनी बात साझा कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह पैदल मार्च सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और हक के लिए आवाज उठाने का माध्यम है. कर्मचारी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य हिंसा या उत्पात फैलाना नहीं है. उनका केवल मकसद यह है कि सरकार उनके मुद्दों को गंभीरता से सुने और उन्हें न्याय मिले. इसी उम्मीद के साथ यह लंबा पैदल कूच जयपुर की ओर बढ़ रहा है, जहां 19 मार्च को मंत्री से उनकी मुलाकात तय है.

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