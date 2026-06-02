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Rajasthan News: मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कालाखो बांध पर किया जल पूजन, बोले-'जब से भजनलाल जी CM बने हैं, इंद्रदेव मेहरबान हैं'

Rajasthan News: दौसा के कालाखो बांध पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने 'वंदे गंगा अभियान' के तहत जल पूजन किया. उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में इंद्रदेव मेहरबान हैं और मानसून से पूर्व सभी जल स्रोतों की सफाई में जनभागीदारी जरूरी है.

Edited byArti PatelReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 02, 2026, 01:51 PM|Updated: Jun 02, 2026, 01:51 PM
Rajasthan News: मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कालाखो बांध पर किया जल पूजन, बोले-'जब से भजनलाल जी CM बने हैं, इंद्रदेव मेहरबान हैं'
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan Vande Ganga Jal Sanrakshan: राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मंगलवार को दौसा जिले के विशेष दौरे पर रहे. अपने दौरे की शुरुआत में मंत्री रावत सीधे जिले के प्रसिद्ध कालाखो बांध पहुंचे, जहां उन्होंने 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' के अंतर्गत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जल पूजन किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से इस अभियान का हिस्सा बनने का पुरजोर आह्वान किया.इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दौसा जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा और सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल सहित क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आते ही मेहरबान हुए इंद्रदेव
जल पूजन के बाद मीडिया और आमजन को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधे. उन्होंने कहा-'जब से राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, तब से इंद्रदेव प्रदेश पर पूरी तरह मेहरबान हैं. राज्य में पानी की आवक और मौसम का मिजाज बदला है.'

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मंत्री ने आगे कहा कि ईश्वर की इस कृपा के बीच अब यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आमजन के सहयोग से सरकार के इस अभूतपूर्व जल संरक्षण कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि आगामी मानसून के दौरान बरसने वाली बूंद-बूंद पानी का अधिक से अधिक संचयन और संरक्षण किया जा सके.

मानसून से पहले संवरेंगे पारंपरिक जल स्रोत
मंत्री रावत ने विभागीय अधिकारियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' के तहत पूरे राजस्थान में युद्धस्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. सरकार का मुख्य फोकस मानसून की पहली बारिश आने से पहले राज्य के सभी पुराने और पारंपरिक जल स्रोतों, बांधों, तालाबों और कुओं की साफ-सफाई व उनका जीर्णोद्धार (रखरखाव) पूरा करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सरकारी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें जनता खुद आगे न आए. जल स्रोतों को सहेजने के लिए हर वर्ग की भागीदारी बेहद जरूरी है.

पौधारोपण कर दिया पर्यावरण का संदेश
जल पूजन और संवाद के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बांध परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण जागरूकता का एक सशक्त संदेश दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बांधों के कैचमेंट एरिया में अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं.

दौसा जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्री रावत का अपने इस दौरे के दौरान जिले के अन्य प्रमुख बांधों और जल संरचनाओं का भी स्थलाकृतिक निरीक्षण करने का कार्यक्रम है, ताकि मानसून के दौरान पानी के भराव और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा सके.

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यह भी पढ़ें:Rajasthan News: मानसून से पहले एक्शन मोड में कलेक्टर आशीष मोदी, जलभराव रोकने के दिए सख्त निर्देश

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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