/Rajasthan News: दौसा में मॉब लिंचिंग, बस एक शक में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, अस्पताल में तोड़ा दम

राज्य चुनें
Rajasthan News: दौसा के बांदीकुई में बाइक चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक को पेड़ से बांध दिया. बसवा पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ होगी.
Dausa News: दौसा जिले के बांदीकुई (बसवा थाना क्षेत्र) से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पंडितपुरा रोड पर बाइक चोरी के शक में भीड़ ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. स्थानीय लोगों ने एक अनजान युवक को पकड़कर रस्सी से पेड़ के बांध दिया और कथित तौर पर उसकी बेरहमी से पिटाई की. सूचना मिलने पर जब पुलिस ने उसे मुक्त कराकर अस्पताल पहुंचाया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस प्रथम दृष्टया युवक को अत्यधिक नशा करने वाला मान रही थी, लेकिन अब यह मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और मॉब लिंचिंग की गंभीर जांच में बदल गया है.
शक के आधार पर पेड़ से बांधा, पुलिस समझती रही नशेड़ी
मिली जानकारी के अनुसार, बांदीकुई के पंडितपुरा रोड पर एक अनजान युवक संदिग्ध हालात में घूम रहा था. वहाँ मौजूद लोगों ने बिना किसी पुख्ता सबूत के उसे 'वाहन चोर' समझ लिया. भीड़ ने कानून हाथ में लेते हुए युवक को दबोचा और रस्सी के सहारे एक पेड़ से बांध दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने बसवा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी.
मौके पर पहुंची बसवा पुलिस ने युवक को पेड़ से खोलकर अपनी कस्टडी में ले लिया. उस समय पुलिस को अंदेशा था कि युवक अत्यधिक नशे में है और पुलिस जांच के बाद ही उसकी असलियत साफ हो पाएगी.
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने किया मृत घोषित
पुलिस कस्टडी में लेने के बाद युवक की हालत बिगड़ती देख बसवा पुलिस उसे तुरंत स्थानीय बसवा अस्पताल लेकर पहुंची. जहाँ हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत बांदीकुई अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. बांदीकुई अस्पताल में गहन जांच के बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.
इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में सुरक्षित रखवा दिया है. युवक कौन था और कहां का रहने वाला था, इसके लिए पुलिस उसकी शिनाख्त (पहचान) करने के हरसंभव प्रयास कर रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण शांति है. पुलिस अब इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि युवक की मौत पेड़ से बांधकर की गई पिटाई के कारण हुई है, किसी अंदरूनी चोट से या फिर अत्यधिक नशे (ओवरडोज) की वजह से. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dausa News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!