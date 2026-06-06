/Rajasthan News: दौसा मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़, इंसाफ के लिए पानी की टंकी पर चढ़ीं मृतक की मां-बीबी, रखी ये शर्त

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Dausa Mob Lynching Case: दौसा जिले के बांदीकुई में पिछले दिनों चोरी के शक में युवक दिनेश मीणा को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने और उसकी मौत (मॉब लिंचिंग) का मामला एक बार फिर गरमा गया है. पुलिस और प्रशासन के साथ पूर्व में बनी सहमति के बावजूद आज न्याय की मांग को लेकर मृतक दिनेश मीणा की लाचार मां और उसकी बेबस पत्नी बांदीकुई पंचायत समिति परिसर में स्थित जलदाय विभाग की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गईं .दोनों महिलाओं के टंकी पर चढ़ने की खबर से पूरे प्रशासनिक अमले और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही बांदीकुई थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची है और नीचे जाल बिछाकर समझाइश का प्रयास कर रही है.
पेड़ से बांधकर उतारा था मौत के घाट, 20 घंटे चला था धरना
बता दें कि बीते दिनों दिनेश मीणा को कुछ लोगों ने बाइक चोरी के महज शक के आधार पर पकड़ लिया था. कानून को हाथ में लेते हुए आरोपियों ने उसे पेड़ से बांध दिया और लाठी-डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई.इस खौफनाक वारदात के बाद भी परिजनों ने शव को उठाने से इंकार करते हुए करीब 20 घंटे तक कड़ा धरना-प्रदर्शन किया था. उस समय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लंबी समझाइश व कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद ही परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने और मामला शांत करने की अनुमति दी थी.
संविदा नौकरी और ₹8.5 लाख मुआवजे की बात पर बनी थी सहमति
पूरे प्रकरण के दौरान प्रशासन, पुलिस और पीड़ित परिवार के बीच आंदोलन समाप्त करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें कई बातें तय हुई थीं. मृतक के आश्रितों को 8,50,000 (साढ़े आठ लाख) रुपये की मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया गया था. परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी.पीड़ित परिवार को अन्य आवश्यक सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की सहमति बनी थी.
जब तक शेष आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, नीचे नहीं उतरेंगे
इस समझौते के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था और मामले का अनुसंधान जारी था. लेकिन परिजनों का आरोप है कि इस जघन्य हत्याकांड में कई अन्य लोग भी सीधे तौर पर संलिप्त थे, जो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं.
आज सुबह अचानक मृतक की मां और पत्नी अपनी जान जोखिम में डालकर पंचायत समिति की टंकी पर जा बैठीं . उनका साफ कहना है कि जब तक वारदात में शामिल 'शेष सभी आरोपियों' को पुलिस सलाखों के पीछे नहीं डालती, तब तक वे नीचे नहीं उतरेंगी.
इधर, मौके पर मौजूद बांदीकुई थाना पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले का पूरी गहनता और पारदर्शिता से अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जो भी व्यक्ति इस लिंचिंग में दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल, समाचार लिखे जाने तक दोनों महिलाएं टंकी पर ही डटी हुई हैं और समझाइश का दौर जारी है.
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