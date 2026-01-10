Zee Rajasthan
पंजाब से मुंबई जा रही थी अवैध शराब की खेप, दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने ऐसे खोला राज

Rajasthan News: दौसा पुलिस ने दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा. चावल के कट्टों की आड़ में पंजाब से मुंबई ले जाई जा रही 70 लाख से ज्यादा की शराब बरामद की गई. ट्रक चालक गिरफ्तार, तस्करी नेटवर्क की जांच जारी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Jan 10, 2026, 03:07 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 03:07 PM IST

पंजाब से मुंबई जा रही थी अवैध शराब की खेप, दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने ऐसे खोला राज

Dausa Illegal Liquor Smuggling: राजस्थान के दौसा जिले में पुलिस ने दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है. इस कार्रवाई में डीएसटी और बांदीकुई थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने लाखों रुपये की अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़कर तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया. पुलिस के अनुसार यह शराब पंजाब के पठानकोट से मुंबई ले जाई जा रही थी, लेकिन एक्सप्रेसवे पर समय रहते पुलिस की सतर्कता से यह खेप पकड़ी गई. पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है, वहीं ट्रक चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई. बांदीकुई थाना प्रभारी जहीर अब्बास के नेतृत्व में डीएसटी के प्रदीप राव और लोकेश शर्मा सहित पुलिस टीम ने बीती देर रात एक्सप्रेसवे पर वाहनों की सघन जांच शुरू की. इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया, जो ऊपर से चावल के कट्टों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था. संदेह के आधार पर जब ट्रक की गहन तलाशी ली गई तो सच्चाई सामने आ गई.

जांच के दौरान पाया गया कि ट्रक के ऊपर और पीछे की ओर चावल के कट्टे रखे गए थे, जबकि नीचे की तरफ बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के कार्टन छिपाकर रखे गए थे. शराब को इस तरह से छिपाया गया था ताकि सामान्य जांच में किसी को शक न हो, लेकिन पुलिस की सतर्क नजरों से यह तरकीब बच नहीं सकी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की.

पूछताछ में चालक ने बताया कि वह यह शराब पंजाब के पठानकोट से लोड करके मुंबई ले जा रहा था. इसके बाद ट्रक को दौसा सदर थाना परिसर में लाया गया, जहां उसे खाली करवाया गया. ट्रक से तीन अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब के एक हजार से अधिक कार्टन बरामद किए गए. इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी से साफ है कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय है.

पुलिस के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जब्त की गई शराब की बाजार कीमत करीब 70 लाख रुपये से अधिक है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, शराब कहां से लाई गई और किन-किन रास्तों से इसे आगे पहुंचाया जाना था. पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.



