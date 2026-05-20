/Rajasthan News: देर रात सरकार का बड़ा फैसला, दौसा में IPS ट्रांसफर लिस्ट जारी

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Rajasthan News: दौसा एसपी सागर राणा का तबादला भीलवाड़ा कर दिया गया है. उनके 15 महीने के बेदाग कार्यकाल के बाद अब जयपुर एसीबी के प्रभावी IPS पीयूष दीक्षित को दौसा का नया एसपी नियुक्त किया गया है. देर रात सरकार ने 17 आईपीएस की सूची जारी की.
Dausa IPS Transfer List 2026: राजस्थान सरकार ने देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 आईपीएस (IPS) अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. इस सूची में प्रदेश के 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को इधर से उधर किया गया है. इसी कड़ी में दौसा एसपी सागर राणा का भी तबादला कर उन्हें भीलवाड़ा एसपी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, उनकी जगह अब जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में तैनात रहे 2016 बैच के अनुभवी आईपीएस अधिकारी पीयूष दीक्षित को दौसा का नया एसपी नियुक्त किया गया है.
15 महीने का बेदाग कार्यकाल, अपराधियों में खौफ पैदा कर विदा हुए सागर राणा
आईपीएस सागर राणा ने 3 फरवरी 2025 को दौसा एसपी का पदभार संभाला था. जिले में उनका 15 माह और 17 दिन का कार्यकाल बेहद शानदार और अमिट रहा. बता दें कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एसपी सागर राणा कभी किसी विवाद में नहीं आए. उन्होंने आमजन की हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान हमेशा बातचीत और सूझबूझ से किया. उन्होंने जिले में साइबर क्राइम, अवैध नशे के कारोबार और वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलताएं हासिल कीं. राणा के खौफ और सख्त वर्किंग स्टाइल का ही नतीजा था कि जिले के कई नामी अपराधियों ने या तो अपराध की दुनिया से तौबा कर ली या फिर वे दौसा की सीमाएं छोड़कर भाग खड़े हुए.सागर राणा से ठीक पहले उनकी पत्नी आईपीएस रंजीता शर्मा भी दौसा की एसपी रह चुकी हैं, जो वर्तमान में जयपुर ईस्ट में डीसीपी (DCP) के पद पर सेवाएं दे रही हैं.
पुलिस मेडल से सम्मानित पीयूष दीक्षित होंगे दौसा के नए कप्तान
दौसा की कमान अब एक ऐसे पुलिस अधिकारी के हाथों में सौंपी गई है जिनकी कार्यशैली बेहद प्रभावी और कड़क मानी जाती है. 2016 बैच के आईपीएस पीयूष दीक्षित को साल 2019 में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 'पुलिस सेवा पदक' से भी सम्मानित किया जा चुका है.दीक्षित वर्तमान में जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (ACB) में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे. इससे पहले मार्च 2026 की सूची में उन्हें करौली एसपी लगाया गया था, लेकिन वहां के तत्कालीन एसपी का तबादला निरस्त होने के चलते उन्हें एसीबी की जिम्मेदारी दी गई थी.
नए एसपी के सामने क्या होंगी मुख्य चुनौतियां?
दौसा जिला राजधानी जयपुर से सटा होने और कानून व्यवस्था के लिहाज से हमेशा संवेदनशील रहने के कारण नए कप्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा. पीयूष दीक्षित के सामने अब दौसा में शांति व्यवस्था कायम रखना, साइबर थगों और स्थानीय गैंग्स पर लगाम कसना, तथा राजस्थान पुलिस के ध्येय वाक्य 'अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास' को धरातल पर मजबूत बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.
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