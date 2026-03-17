क्या राजस्थान में परिसीमन ने बाद दौसा में बढ़ जाएंगी सीटें?

Rajasthan Parisiman 2026: राजस्थान में विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है.
विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में 70 सीटें बढ़ने का दावा किया था. ऐसे में दौसा में बदलव देखा जा सकता है.
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Rajasthan Parisiman 2026: राजस्थान विधानसभा में 200 की जगह अब 270 सीटें हो सकती है, विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में 70 सीटें बढ़ने का दावा किया था. हालांकि सीटों को लेकर कोई भी बदलाव परिसीमन आयोग के द्वारा तय किया जाता है. लेकिन अगर संभावना की बात करें तो ऐसे में कई जिलों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है.
इसके चलते दौसा में बदलव देखने को मिल सकता है. वर्तमान में दौसा जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं- दौसा, लालसोट, बांदीकुई, महवा और सिकराय. अगर राज्य स्तर पर 40% सीटों की बढ़ोत्तरी होती है, तो दौसा में कम से कम 2 नई सीटें जुड़ने की संभावना है यानी आने वाले वक्त में दौसा जिले में 7 सीटें हो सकती हैं.
जनसंख्या का संतुलन बना रहे
अभी दौसा की कुछ तहसीलें या बड़े कस्बे अन्य विधानसभाओं के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन परिसीमन के बाद सैंथल या नांगल राजावतान जैसे बड़े क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र विधानसभा सीट बनाई जा सकती है. मौजूदा सीटों (जैसे महवा या बांदीकुई) के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया केंद्र बनाया जा सकता है ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे.
परिसीमन का सबसे बड़ा आधार
दौसा और सिकराय विधानसभा में से कुछ हिस्से हटाकर एक नई विधानसभा बनाई जा सकती है. साथ ही महवा और बांदीकुई कुछ हिस्से मिलाकर बैजूपाड़ा को भी विधानसभा बनाया जा सकता है. परिसीमन का सबसे बड़ा आधार जनसंख्या होता है.
जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण
दौसा शहर की आबादी बढ़ने के कारण 'दौसा विधानसभा' का दायरा सिकुड़ सकता है (शहरी क्षेत्र पर केंद्रित) और इसके ग्रामीण इलाकों को नई प्रस्तावित सीटों में शामिल किया जा सकता है. इससे कई सालों से चले आ रहे जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं.
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ST/SC सीटों का दबदबा
दौसा में ST/SC सीटों का दबदबा रहता है. सीटें बढ़ने पर रोटेशन प्रणाली लागू हो सकती है. ऐसे में जो सीट अभी सामान्य है, वह आरक्षित हो जाए या कोई आरक्षित सीट सामान्य श्रेणी में आ सकती है.
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