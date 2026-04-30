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Rajasthan News: विधायक के निरीक्षण में सिकराय अस्पताल की पोल खुली, डॉक्टर-नर्स गायब, CMHO को कार्रवाई के निर्देश

Rajasthan News: दौसा के सिकराय अस्पताल में विधायक विक्रम बंशीवाल के निरीक्षण में भारी लापरवाही सामने आई है. भीषण गर्मी के बीच 8 डॉक्टर और 32 नर्सिंग कर्मी ड्यूटी से गायब मिले. विधायक ने CMHO को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Edited byArti PatelReported byLaxmi avtar sharma
Published: Apr 30, 2026, 03:55 PM|Updated: Apr 30, 2026, 03:55 PM
Rajasthan News: विधायक के निरीक्षण में सिकराय अस्पताल की पोल खुली, डॉक्टर-नर्स गायब, CMHO को कार्रवाई के निर्देश
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Dausa News: राजस्थान इस समय भीषण हीटवेव की चपेट में है, जहां सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर रही है. अस्पतालों में मरीजों का आउटडोर दो गुना हो चुका है, लेकिन ऐसे आपात समय में भी दौसा जिले के सिकराय उप जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर नजर आ रही हैं. स्थानीय विधायक विक्रम बंशीवाल द्वारा किए गए औचक निरीक्षण ने अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता और बदहाली की पोल खोलकर रख दी है.

स्टाफ की भारी कमी
विधायक बंशीवाल जब अस्पताल पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए. सरकार की सख्त हिदायतों के बावजूद चिकित्सा कर्मी अपनी ड्यूटी से नदारद मिले.बता दें कि अस्पताल में तैनात कुल 12 डॉक्टरों में से मात्र 4 डॉक्टर ही उपस्थित पाए गए. 44 नर्सिंग कर्मियों के विशाल बेड़े में से केवल 12 कर्मी ही अपनी सेवाएं दे रहे थे.सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अस्पताल की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रभारी भी मौके से गायब मिले.

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गंदगी का अंबार और जर्जर भवन
निरीक्षण के दौरान विधायक को अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं में भी भारी कमियां मिलीं. अस्पताल परिसर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जो मरीजों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं. अस्पताल के कमरों की छतें जर्जर हालत में मिलीं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

विधायक के सख्त निर्देश
अस्पताल की बदहाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए विधायक विक्रम बंशीवाल ने मौके से ही सीएमएचओ (CMHO) को फोन लगाया. उन्होंने ड्यूटी से गायब रहने वाले स्टाफ और व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल
एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारी बजट आवंटित कर रहे हैं और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है. लेकिन सिकराय अस्पताल की यह तस्वीर दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की भारी कमी है और जिम्मेदार अधिकारी सरकार के प्रयासों को पलीता लगा रहे हैं.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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