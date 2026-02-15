Zee Rajasthan
दौसा की खारवालों की ढाणी में छप्परपोश घर में लगी आग, परिवार के सामने खाने का संकट

Rajasthan News: दौसा के जोपाड़ा ग्राम पंचायत की खारवालों की ढाणी में छप्परपोश घर में अचानक आग लगने से पूरा सामान जलकर राख हो गया. मेहनत मजदूरी करने वाले भोमाराम खारवाल की नगदी और रोजमर्रा का सामान भी खाक हो गया. परिवार के सामने अब खाने का संकट, ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Feb 15, 2026, 08:33 PM IST | Updated: Feb 15, 2026, 08:33 PM IST

दौसा की खारवालों की ढाणी में छप्परपोश घर में लगी आग, परिवार के सामने खाने का संकट

Dausa News: दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र की जोपाड़ा ग्राम पंचायत की खारवालों की ढाणी में छप्पर पोस घर में अचानक आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. आगजनी की घटना को देख पीड़ित परिवार का भी रो-रोकर बुरा हाल है. लोगों ने स्थानीय स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक छप्पर पोस घर में रखा सामान जलकर राख हो गया. पीड़ित भोमाराम खारवाल की माने तो वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था. लेकिन आगजनी की घटना में कुछ नगदी सहित दैनिक उपयोग का सारा सामान जल गया. ऐसे में उसके सामने अब खाने के भी लाले पड़ गए. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की मदद करने की गुहार लगाई है.

दौसा की एक और खबर
भजनलाल सरकार के 2026 27 के बजट में दौसा जिले को मिली ढेरों सौगातों को लेकर विधायक राजेंद्र मीणा ने जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात की. इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट से जिले के विकास की राह आसान होगी. बजट में बिजली, पानी, सड़क उद्योग सहित अन्य सुविधाओं पर फोकस किया गया है. ताकि जिले वासियों को राहत मिल सके. वहीं विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा तत्कालीन सरकार के समय जल जीवन मिशन में जो घोटाले हुए उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, और इस बार गर्मियों में जिले वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो इस पर पूरा फोकस कर रही है. मीणा ने कहा कृषि मंत्रालय को इस बार काफी बजट मिला है. इससे प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई है. इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

पढ़ें दौसा की एक और खबर
दौसा जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया. छोटे-बड़े सभी मंदिरों में तड़के सवेरे से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा. तो वहीं जिला मुख्यालय पर देवगिरी पहाड़ी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर और मोड रायपुर बालाजी के यहां मेले जैसा माहौल दिखाई दिया. बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर भोले बाबा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की अरदास लगाई.

