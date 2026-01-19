ईसरदा-दौसा पेयजल प्रोजेक्ट से 1256 गांवों एवं 6 कस्बों में होगी पानी की आपूर्ति, होंगे 3 लाख कनेक्शन

Israda Dausa Water Project: ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना में दौसा और सवाई माधोपुर के गांवों और कस्बों में पेयजल आपूर्ति होगी.जल्द ही सरकारी पाइप लाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचेगा.आखिरकार इस प्रोजेक्ट से कैसे लाखों आबादी को राहत मिलेगी.

35 लाख आबादी को राहत

ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना से दो जिलों की बडी खुशखबरी है.इस प्रोजेक्ट में 1 हजार 256 गांव और 6 कस्बों को 3 लाख 6 हजार से ज्यादा कनेक्शन होंगे. इस परियोजना से दोनों जिलों के 35 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल तो मिलेगा ही,इसके साथ साथ पर्याप्त जल उपलब्धता से किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ होगा.

छह पैकेज में मिलेगी राहत

पहले पैकेज के अंतर्गत 225 MLD फिल्टर प्लांट और 2 स्वच्छ जलाशय और 2 पम्प हाउस, कुल 341 किमी ट्रांसमिशन पाइप लाइन बिछाने का कार्य कार्य किया जा रहा है. फर्म द्वारा 286 किमी पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा चुका है. वर्तमान में मुख्य ट्रांसमिशन पाईप लाईन, क्वाटर्स, गेस्ट हाउस, स्वच्छ जलाशय व फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

दूसरे पैकेज के अन्तर्गत ईसरदा बांध पर इन्टेक वैल, पम्प हाउस कार्य किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत राशि रूपये 17.82 करोड़ है.

तीसरे पैकेज में लालसोट कलस्टर के तहत 302 ग्रामों की 5 लाख 57 हजार 652 जनसंख्या को 33 हजार 460 पेयजल कनेक्शन और लालसोट शहर की 69 हजार 35 जनसंख्या को लाभान्वित किया जाएगा. वर्तमान में पाईप लाईन सप्लाई और स्वच्छ और उच्च जलाशय का निमार्ण कार्य प्रगति पर है.

तीसरे पैकेज (ब) के अंतर्गत दौसा कलस्टर के तहत 248 गांवों की 5 लाख 92 हजार 868 जनसंख्या को 39 हजार 250 कनेक्शन से और दौसा शहर की 1 लाख 79 हजार 790 जनसंख्या को लाभान्वित किया जाएगा.

चौथे पैकेज में बसवा कलस्टर के अंतर्गत 368 ग्रामों की 9 लाख 81 हजार 746 जनसंख्या को 58 हजार 562, बांदीकुई शहर की 1 लाख 56 हजार 800 जनसंख्या को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है. बसवा व सिकराय का कार्यादेश जारी किया जा चुका है. वर्तमान में पाईप लाईन सप्लाई, स्वच्छ और उच्च जलाशय का निमार्ण कार्य प्रगति पर है. कलस्टर के तहत 2077 किमी पाईप लाईन बिछाई जानी है, अब तक 1666 किमी पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है.

पांचवे पैकेज में महुआ के तहत वर्तमान में पाईप लाईन सहित स्वच्छ और उच्च जलाशय का निमार्ण कार्य किया जा रहा है. इस पैकेज के अन्तर्गत 315 किमी पाईप लाईन बिछाई जानी है. जिसमें अभी तक 208 किमी पाईपलाईन बिछाई जा चुकी है.

छठे पैकेज में कलस्टर बौंली, चौथ का बरवाडा मलारना डूंगर पैकेज का कार्य परियोजना खण्ड सवाईमाधोपुर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है. पैकेज के अन्तर्गत बौली तहसील के 99 ग्रामों को, मलारना डूंगर तहसील के 61 ग्रामों को एवं चौथ का बरवाड़ा तहसील के 17 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा.

