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राजस्थान में खाप पंचायत का बड़ा फरमान! प्रेम विवाह की कीमत 21 लाख, वरना होगा बहिष्कार

Rajasthan News: दौसा के रामगढ़ पचवारा में प्रेम विवाह को लेकर खाप पंचायत का मामला सामने आया है. आरोप है कि पंचायत ने लड़के पक्ष पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जाति बहिष्कार की चेतावनी दी. पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jul 16, 2026, 08:12 PM|Updated: Jul 16, 2026, 08:12 PM
राजस्थान में खाप पंचायत का बड़ा फरमान! प्रेम विवाह की कीमत 21 लाख, वरना होगा बहिष्कार
Image Credit: दौसा की खाप पंचायत ने प्रेम विवाह करने पर 21 लाख का जुर्माना लगाया.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dausa News: दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह को लेकर आयोजित खाप पंचायत का मामला सामने आया है. आरोप है कि पंचायत ने लड़का-लड़की के प्रेम विवाह का विरोध करते हुए लड़के पक्ष पर 21 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगा दिया और राशि जमा नहीं करने पर जाति से बहिष्कार करने की चेतावनी दी. मामले को लेकर लड़के पक्ष ने रामगढ़ पचवारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रेम विवाह से नाराज पंचायत ने सुनाया फरमान
मामला रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक-युवती ने अपनी पसंद से शादी कर ली थी. बताया जा रहा है कि इस विवाह से नाराज कुछ लोगों ने खाप पंचायत बुलाई. आरोप है कि पंचायत में प्रेम विवाह को गलत बताते हुए लड़के पक्ष के खिलाफ फैसला सुनाया गया. पंचायत की ओर से 21 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाने की बात सामने आई है.

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जुर्माना नहीं भरने पर जाति बहिष्कार की चेतावनी
लड़के पक्ष का आरोप है कि खाप पंचायत ने सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं लगाया, बल्कि राशि जमा नहीं करने पर समाज से बाहर करने की चेतावनी भी दी गई. पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस तरह का फैसला पूरी तरह गलत है और संविधान में हर व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन जीने और शादी करने का अधिकार दिया गया है.

थाने में दर्ज कराई गई शिकायत, पुलिस ने शुरू की जांच
इस पूरे मामले को लेकर लड़के पक्ष की ओर से रामगढ़ पचवारा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. शिकायत में कई लोगों पर खाप पंचायत आयोजित करने, लाखों रुपए का आर्थिक दंड लगाने और जाति से बहिष्कार करने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं.

रामगढ़ पचवारा थाना अधिकारी मदनलाल मीणा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपों की पुष्टि के लिए सभी तथ्यों को देखा जा रहा है.

प्रेम विवाह करने वाली महिला ने जताई सुरक्षा की चिंता
वहीं प्रेम विवाह करने वाली महिला ने भी कुछ लोगों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई है. महिला ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

कानून होने के बावजूद खाप पंचायत के फैसलों पर सवाल
देश में संविधान और कानून के तहत हर नागरिक को अपने फैसले लेने का अधिकार है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कानून व्यवस्था के रहते खाप पंचायतें इस तरह के फैसले कैसे सुना रही हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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