Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Dausa
  • /'मैं खरा सोना हूं, मुझ पर काई नहीं लगती!' किरोड़ीलाल मीणा का विपक्ष को सीधा चैलेंज

'मैं खरा सोना हूं, मुझ पर काई नहीं लगती!' किरोड़ीलाल मीणा का विपक्ष को सीधा चैलेंज

Rajasthan News: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बीज निगम मामले में विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि वह "खरा सोना" हैं, जिन पर कभी दाग नहीं लग सकता. उन्होंने कहा कि षड्यंत्र रामायण और महाभारत काल से होते आए हैं, लेकिन वे इससे डरने वाले नहीं हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 10, 2026, 09:41 PM|Updated: Jun 10, 2026, 09:41 PM
'मैं खरा सोना हूं, मुझ पर काई नहीं लगती!' किरोड़ीलाल मीणा का विपक्ष को सीधा चैलेंज
Image Credit: Kirodilal Meena Statement On Fake Seed Bribery Scandal

Dausa News: बीज निगम के पूर्व निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई और अन्य आरोपियों की एसीबी द्वारा गिरफ्तारी तथा करीब 2 करोड़ 43 लाख रुपये की नकद बरामदगी के मामले को लेकर राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है. विपक्ष इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार और कृषि विभाग पर सवाल उठा रहा है. इसी बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है और वे किसी भी तरह की जांच से डरने वाले नहीं हैं.

कृषि मंत्री ने कहा कि वे खरे सोने की तरह हैं और सोने पर कभी काई नहीं लगती. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आरोप-प्रत्यारोप और षड्यंत्र कोई नई बात नहीं हैं. इतिहास उठाकर देखा जाए तो रामायण और महाभारत काल में भी षड्यंत्र हुए थे. आज भी राजनीति में ऐसे प्रयास होते रहते हैं, लेकिन वे इन सब चीजों से घबराने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन संघर्ष और जनसेवा में बीता है, इसलिए ऐसे आरोप उन्हें विचलित नहीं कर सकते.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. मीणा ने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन केवल बयान देने से सच्चाई नहीं बदलती. उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें सामने लाया जाए. यदि उनकी भूमिका का कोई सबूत मिलता है तो वे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं.

उन्होंने कहा कि डोटासरा के खिलाफ उन्होंने पहले भी पेपर लीक मामले में सबूत दिए थे और वे आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं. ऐसे में बिना प्रमाण के आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीति में केवल बयानबाजी करने से काम नहीं चलता, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बात होनी चाहिए.

कृषि मंत्री ने अपने पुराने इस्तीफे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी सिद्धांतों के आधार पर इस्तीफा दिया था और करीब एक साल तक कोई काम नहीं किया. बाद में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दोबारा जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया. इसके बाद उन्होंने कृषि विभाग में कई ऐसे फैसले लिए और काम किए, जो उनके अनुसार देश के किसी भी कृषि मंत्री ने नहीं किए हैं. उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dausa News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:'जान दे देंगे, जमीन नहीं!' सीकर में कोटपुतली-किशनगढ़ ग्रीनक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन

ट्रेंडिंग न्यूज़

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

Barmer: 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण!

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

फिटनेस जांच को लेकर कड़े नियम लागू, अब 180 दिन में पास नहीं तो कबाड़ घोषित होगी आपकी गाड़ी

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट ने मचाया तहलका

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

बाड़मेर में नर्सिंग स्टाफ की गेट मीटिंग शुरू, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

बाड़मेर में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब

'अब और नहीं चलेगा TET का नियम!' दौसा में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, उठाई बड़ी मांग

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

बाढ़ आए तो कौन बचाएगा जयपुर? सिर्फ 21 वॉलिंटियर्स पर टिकी 80 लाख की जिम्मेदारी!

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

TAGS:
kirodi lal meena
Rajasthan News
Dausa News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!
Jhunjhunu News
2
Jodhpur News
3
Jodhpur News
4
Jaipur News
5
Rajasthan News