/'मैं खरा सोना हूं, मुझ पर काई नहीं लगती!' किरोड़ीलाल मीणा का विपक्ष को सीधा चैलेंज

Dausa News: बीज निगम के पूर्व निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई और अन्य आरोपियों की एसीबी द्वारा गिरफ्तारी तथा करीब 2 करोड़ 43 लाख रुपये की नकद बरामदगी के मामले को लेकर राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है. विपक्ष इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार और कृषि विभाग पर सवाल उठा रहा है. इसी बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है और वे किसी भी तरह की जांच से डरने वाले नहीं हैं.

कृषि मंत्री ने कहा कि वे खरे सोने की तरह हैं और सोने पर कभी काई नहीं लगती. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आरोप-प्रत्यारोप और षड्यंत्र कोई नई बात नहीं हैं. इतिहास उठाकर देखा जाए तो रामायण और महाभारत काल में भी षड्यंत्र हुए थे. आज भी राजनीति में ऐसे प्रयास होते रहते हैं, लेकिन वे इन सब चीजों से घबराने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन संघर्ष और जनसेवा में बीता है, इसलिए ऐसे आरोप उन्हें विचलित नहीं कर सकते.

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डॉ. मीणा ने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन केवल बयान देने से सच्चाई नहीं बदलती. उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें सामने लाया जाए. यदि उनकी भूमिका का कोई सबूत मिलता है तो वे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं.

उन्होंने कहा कि डोटासरा के खिलाफ उन्होंने पहले भी पेपर लीक मामले में सबूत दिए थे और वे आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं. ऐसे में बिना प्रमाण के आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीति में केवल बयानबाजी करने से काम नहीं चलता, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बात होनी चाहिए.

कृषि मंत्री ने अपने पुराने इस्तीफे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी सिद्धांतों के आधार पर इस्तीफा दिया था और करीब एक साल तक कोई काम नहीं किया. बाद में पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दोबारा जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया. इसके बाद उन्होंने कृषि विभाग में कई ऐसे फैसले लिए और काम किए, जो उनके अनुसार देश के किसी भी कृषि मंत्री ने नहीं किए हैं. उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं.