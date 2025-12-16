मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू, मिलेगा VIP दर्शन जैसा अनुभव! देखें पूरा किराया चार्ट

Dausa News: दौसा जिले में स्थित प्रसिद्ध धाम मेहंदीपुर बालाजी के लिए पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा ने अब रफ्तार पकड़ ली है. 'बुक योअर हेलीकॉप्टर' नामक कंपनी द्वारा संचालित इस सेवा से अब देश-विदेश के श्रद्धालु कम समय में सीधे बालाजी धाम पहुंच सकेंगे, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है.

प्रेत-बाधाओं से मुक्ति का धाम

मेहंदीपुर बालाजी धाम, जहां भगवान हनुमान जी 'बालाजी महाराज' के रूप में विराजमान हैं. बालाजी प्रेत-बाधाओं, जादू-टोना और मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां पर न सिर्फ देश से ही बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.

मेहंदीपुर बालाजी धाम की मान्यताएं है कि मंदिर से निकलते या आते समय भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां वापस लौट आती हैं. और साथ ही मंदिर से प्रसाद सहित किसी भी वस्तु का लेन-देन वर्जित है.

जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव ने बताया कि यह नई पहल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाकर समय की बचत करेगी और सड़क मार्ग की परेशानियों से भी निजात दिलाएगी.

प्रमुख पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच

हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी के मालिक मनीष सुनारी के अनुसार, श्रद्धालु अब दिल्ली, जयपुर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधे बालाजी धाम पहुंच सकते हैं. इसके अलावा, पर्यटक हेलीकॉप्टर के माध्यम से आसपास के प्रमुख स्थलों जैसे आभानेरी की ऐतिहासिक बावड़ी, झाजी रामपुरा और पपलाज माता मंदिर तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे. एक बार में हेलीकॉप्टर में 5 पर्यटक यात्रा कर सकते हैं.

हेलीकॉप्टर सेवा का किराया (आना-जाना)कंपनी ने विभिन्न शहरों और सेवाओं के लिए किराया सूची जारी कर दी है:

रूट/सेवा किराया (₹) विवरण लोकल जॉयराइड 36,000 लगभग 30 किमी की स्थानीय यात्रा पुष्पवर्षा सहित जॉयराइड 61,000 30 किमी की यात्रा और पुष्पवर्षा पिनान से बालाजी 1,21,000 आना-जाना (1 घंटा प्रतीक्षा समय) जयपुर से बालाजी 4,11,000 आना-जाना (1.5 घंटा प्रतीक्षा समय) दिल्ली से बालाजी 5,41,000 आना-जाना (1.5 घंटा प्रतीक्षा समय)



इस हवाई सेवा से न केवल श्रद्धालुओं का समय बचेगा, बल्कि यह धार्मिक पर्यटन के विकास में भी एक मजबूत कदम साबित होगी.

