Rajasthan News: दौसा के मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा ने गति पकड़ी है, जिससे श्रद्धालु दिल्ली (5,41,000) और जयपुर (4,11,000) से सीधे पहुंच सकेंगे. यह सेवा समय बचाएगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी. यह धाम प्रेत-बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 16, 2025, 04:54 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 04:54 PM IST

मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू, मिलेगा VIP दर्शन जैसा अनुभव! देखें पूरा किराया चार्ट

Dausa News: दौसा जिले में स्थित प्रसिद्ध धाम मेहंदीपुर बालाजी के लिए पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा ने अब रफ्तार पकड़ ली है. 'बुक योअर हेलीकॉप्टर' नामक कंपनी द्वारा संचालित इस सेवा से अब देश-विदेश के श्रद्धालु कम समय में सीधे बालाजी धाम पहुंच सकेंगे, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है.

प्रेत-बाधाओं से मुक्ति का धाम
मेहंदीपुर बालाजी धाम, जहां भगवान हनुमान जी 'बालाजी महाराज' के रूप में विराजमान हैं. बालाजी प्रेत-बाधाओं, जादू-टोना और मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां पर न सिर्फ देश से ही बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.

मेहंदीपुर बालाजी धाम की मान्यताएं है कि मंदिर से निकलते या आते समय भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां वापस लौट आती हैं. और साथ ही मंदिर से प्रसाद सहित किसी भी वस्तु का लेन-देन वर्जित है.

जिला कलेक्टर देवेंद्र यादव ने बताया कि यह नई पहल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाकर समय की बचत करेगी और सड़क मार्ग की परेशानियों से भी निजात दिलाएगी.

प्रमुख पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच
हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी के मालिक मनीष सुनारी के अनुसार, श्रद्धालु अब दिल्ली, जयपुर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधे बालाजी धाम पहुंच सकते हैं. इसके अलावा, पर्यटक हेलीकॉप्टर के माध्यम से आसपास के प्रमुख स्थलों जैसे आभानेरी की ऐतिहासिक बावड़ी, झाजी रामपुरा और पपलाज माता मंदिर तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे. एक बार में हेलीकॉप्टर में 5 पर्यटक यात्रा कर सकते हैं.

हेलीकॉप्टर सेवा का किराया (आना-जाना)कंपनी ने विभिन्न शहरों और सेवाओं के लिए किराया सूची जारी कर दी है:

रूट/सेवाकिराया (₹)विवरण
लोकल जॉयराइड36,000लगभग 30 किमी की स्थानीय यात्रा
पुष्पवर्षा सहित जॉयराइड61,00030 किमी की यात्रा और पुष्पवर्षा
पिनान से बालाजी1,21,000आना-जाना (1 घंटा प्रतीक्षा समय)
जयपुर से बालाजी4,11,000आना-जाना (1.5 घंटा प्रतीक्षा समय)
दिल्ली से बालाजी5,41,000आना-जाना (1.5 घंटा प्रतीक्षा समय)


इस हवाई सेवा से न केवल श्रद्धालुओं का समय बचेगा, बल्कि यह धार्मिक पर्यटन के विकास में भी एक मजबूत कदम साबित होगी.

