6 साल से लापता प्रिंस बैरवा केस में बड़ा मोड़! दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर खुदाई से कंकाल बरामदगी की तैयारी

Dausa News: दौसा जिले के बांदीकुई थाना क्षेत्र से करीब छह वर्ष से लापता चार वर्षीय प्रिंस बैरवा के मामले में पुलिस ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है. दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर संभावित स्थान चिन्हित कर आधुनिक तकनीक की मदद से जांच की जा रही है.पुलिस टीम ने वर्ष 2020 के सर्वे रिकॉर्ड के आधार पर ड्रोन कैमरों से क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण किया इसको लेकर करीब 9 सौ मीटर लंबाई तक ड्रोन को उड़ाया गया. इसके बाद एक्सप्रेस-वे की दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाली पार्किग लाइन सहित तीन लाइनों को बेरिकेटिंग कर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. चिन्हित स्थान पर वाहनों की आवाजाही रोककर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया.

जीपीआर मशीन से मिले संकेत

ड्रोन सर्वे के साथ-साथ जीपीआर (ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार) मशीन से बीते दिनों जमीन के भीतर स्कैनिंग की गई. एक्सप्रेस वे के पिलर संख्या 161.7 के समीप करीब 30 मीटर क्षेत्र में संदिग्ध संकेत मिलने पर डामर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. मिलिंग मशीन से करीब एक फीट गहराई की चार लेयर 30 मीटर लंबाई तक कटिंग की गई. जिसके बाद खुदाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच में सड़क की सतह से लगभग नौ फीट नीचे कुछ असामान्य संकेत मिलने की बात सामने आई है. इसी आधार पर खुदाई का दायरा बढ़ाया गया है.

विधायक टांकड़ा मौके पर पहुंच परिवार को बधाया ढांढस

एक्सप्रेस वे पर खुदाई कार्य के दौरान क्षेत्रीय विधायक भागचंद सैनी टांकडा भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने पीड़ित पिता व परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. विधायक ने प्रशासन से मामले की प्रगति रिपोर्ट भी ली और जांच में तेजी लाने के की भी बता कही. मौके पर एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार, थाना अधिकारी जहीर अब्बास सहित अन्य मौजूद .

अब परिवार को न्याय की जगी आस

गौरतलब है कि चार वर्षीय प्रिंस बैरवा के 16 अगस्त 2020 को लापता होने के बाद से परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की यह नई कार्रवाई परिजनों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है.प्रशासन का कहना है कि तकनीकी जांच पूरी सावधानी के साथ की जा रही है जल्द ही बालक प्रिंस का अवशेष मिलने की उम्मीद हैं.

