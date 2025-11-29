Zee Rajasthan
देश में 78 हजार करोड़ रुपए लावारिस! RBI ने भूली हुई जमा पूंजी पर किया सबसे बड़ा खुलासा

Rajasthan News: देशभर में 78 हजार करोड़ रुपए लोगों की भूली या अनक्लेम जमा राशि के रूप में आरबीआई के DEA फंड में पड़े हैं. सरकार और RBI “आपकी पूंजी–आपका अधिकार” शिविर लगाकर लोगों को यह पैसा आसान प्रक्रिया से दिलाने का अभियान चला रहे हैं.

Published: Nov 29, 2025, 04:26 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 04:26 PM IST

Dausa News: देशभर में लोगों की भूली-बिसरी जमा पूंजी को उसके असली हकदारों तक पहुंचाने के लिए सरकार और आरबीआई ने बड़ा अभियान शुरू किया है. जानकारी के अनुसार, लगभग 78 हजार करोड़ रुपए देशभर में ऐसे खाते और निवेशों में जमा हैं, जिनके बारे में जमा कर्ता या तो भूल चुके हैं या फिर उनके निधन के बाद परिजनों को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई. इसी वजह से यह पूरी राशि आरबीआई के DEA फंड (Depositor Education and Awareness Fund) में जमा हो चुकी है.

सरकार के निर्देश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक संयुक्त रूप से देशभर में “आपकी पूंजी – आपका अधिकार” नाम से शिविर आयोजित कर रहे हैं. इन शिविरों का उद्देश्य यही है कि जिन लोगों का पैसा DEA फंड में गया है, वे आसानी से इसे क्लेम कर सकें. शिविर में बैंक प्रतिनिधि मौके पर ही दस्तावेज देखकर प्रक्रियाओं की जानकारी देते हैं, ताकि लोग एक ही स्थान पर सभी बैंकों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें.

दौसा जिले की स्थिति भी चौंकाने वाली है. यहां अकेले 31 करोड़ रुपए विभिन्न खातों और योजनाओं में निष्क्रिय पड़े रहे, जो अंततः DEA फंड में जमा हो गए. आरबीआई जयपुर के डीजीएम विकास अग्रवाल ने बताया कि उनका प्रयास है कि अधिक से अधिक स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए. उन्होंने कहा कि कई बार खाता धारक राशि जमा कर भूल जाते हैं, या फिर उनके निधन के बाद परिवार को जानकारी नहीं मिलती. ऐसे मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाता धारक या उनके वारिसों की खोज भी की जा रही है.

यूको बैंक के डीजीएम राजेश कुमार ने बताया कि यह लोगों की मेहनत की कमाई है, और इसे असली मालिक तक पहुंचाना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है. इसी उद्देश्य से बैंक अधिकारी शिविरों में स्टॉल लगाकर बैठते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने खाते या जमा राशि का क्लेम कर सके.

शिविरों में आने वाले लोगों को बताया जा रहा है कि सही दस्तावेज प्रस्तुत कर वे बिना किसी जटिल प्रक्रिया के अपनी पूंजी वापस पा सकते हैं. सरकार और आरबीआई का मानना है कि यह अभियान उन हजारों परिवारों को राहत देगा, जिनकी पूंजी वर्षों से बिना दावा किए पड़ी रह गई थी.

