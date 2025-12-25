दौसा में भयानक हादसे में कंटेनर ने फौजी को कुचला, टायरों के बीच फंसा शव 200 मीटर तक घसीटा

Rajasthan News: दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर झांसी से अपने गांव लौट रहे सेना के जवान एके मान को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया. हादसा इतना भयानक था कि शव ट्रेलर के टायरों में फंस गया. पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर जांच शुरू कर दी.
Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में नेशनल हाईवे 21 पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. झांसी से अपने गांव झुंझुनू लौट रहे सेना के जवान की तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया. हादसा इतना भयानक था कि जवान का शव ट्रेलर के टायरों के बीच फंस गया.
मानपुर थाना पुलिस के एएसआई फतेहसिंह ने बताया कि मृतक सेना का जवान एके मान (उम्र 50 वर्ष), निवासी भीर गांव, बुहाना थाना, झुंझुनू था. वह छुट्टी लेकर झांसी से अपने गांव लौट रहा था. जवान ने झांसी से टैक्सी (किराए की कार) ली थी और सुबह करीब 6 बजे सीकरी कट के पास एक होटल में चाय पीने के लिए रुका. जवान ने चाय पीने के बाद वापस कार में लौटने के लिए सड़क पार करना शुरू किया, तभी तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर ने शव को करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया. आसपास खड़े लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी.
पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर के नीचे दबे जवान के शव को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. शव को तुरंत सिकराय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने बताया कि ट्रेलर चालक हादसे के बाद फरार हो गया, लेकिन वाहन को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश जारी है. पुलिस के अनुसार, मृतक के पास मिले आई-कार्ड से उसकी पहचान हो गई. जवान झांसी से अपने गांव लौट रहे थे और हादसे से पहले सड़क किनारे खड़े होकर चाय पी रहे थे. दुर्घटना के समय राजमार्ग पर गश्त कर रही पुलिस ने सड़क पर घसीट के निशान देखे और आसपास लोगों से पूछताछ की.
मानपुर पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उन्हें सुपुर्द किया जाएगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों ने हादसे को लेकर सड़क सुरक्षा पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि नेशनल हाईवे 21 पर तेज रफ्तार वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. पुलिस ने लोगों से मार्ग पार करते समय सावधानी बरतने और तेज रफ्तार वाहन से दूरी बनाने की अपील की है.
यह हादसा पूरे इलाके में शोक की लहर पैदा कर गया है. अधिकारियों ने ट्रेलर चालक की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है और शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपने की तैयारी की जा रही है.
