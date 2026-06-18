/'अब और नहीं चलेगा TET का नियम!' दौसा में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, उठाई बड़ी मांग

Dausa News: दौसा जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर बड़ा विरोध देखने को मिला. सैकड़ों शिक्षक एकजुट होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET परीक्षा से स्थायी छूट दी जाए. शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने उस समय के नियमों और योग्यताओं के अनुसार नौकरी जॉइन की थी, लेकिन अब उन पर नए नियम लागू कर उनके भविष्य को अनिश्चितता में डाला जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गंभीर रहा और शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से तुरंत समाधान की अपील की.

TET नियमों पर शिक्षकों की आपत्ति

शिक्षकों ने साफ कहा कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी, तब सभी जरूरी पात्रताओं को पूरा किया गया था. ऐसे में अब TET को अनिवार्य करना उनके साथ अन्याय है. उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर अचानक नए नियम लागू करना न सिर्फ गलत है बल्कि उनके करियर को भी प्रभावित करता है.

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सेवा और पदोन्नति पर असर का दावा

प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि TET की अनिवार्यता से उनकी सेवा, वरिष्ठता और पदोन्नति पर सीधा असर पड़ रहा है. कई शिक्षक लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने ही पद पर बने रहने के लिए नई परीक्षा देने की बाध्यता झेलनी पड़ रही है, जो उनके अनुसार अनुचित है.

सरकार से स्थायी छूट की मांग

शिक्षकों की मुख्य मांग यही है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए. उनका कहना है कि पुराने नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों को नए मानकों में शामिल करना सही नहीं है.

ज्ञापन के बाद आगे की उम्मीद

शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी. फिलहाल शिक्षक समुदाय सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहा है, जबकि आंदोलन के बाद माहौल शांत तो हुआ है लेकिन असंतोष अभी भी बना हुआ है.