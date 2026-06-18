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'अब और नहीं चलेगा TET का नियम!' दौसा में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, उठाई बड़ी मांग

Rajasthan News: दौसा में सैकड़ों शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को स्थायी छूट देने की मांग की. शिक्षकों ने सेवा, वरिष्ठता और पदोन्नति पर असर की चिंता जताई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 18, 2026, 08:18 PM|Updated: Jun 18, 2026, 08:18 PM
'अब और नहीं चलेगा TET का नियम!' दौसा में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, उठाई बड़ी मांग
Image Credit: Teachers Protest Against TET In Dausa

Dausa News: दौसा जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर बड़ा विरोध देखने को मिला. सैकड़ों शिक्षक एकजुट होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET परीक्षा से स्थायी छूट दी जाए. शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने उस समय के नियमों और योग्यताओं के अनुसार नौकरी जॉइन की थी, लेकिन अब उन पर नए नियम लागू कर उनके भविष्य को अनिश्चितता में डाला जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गंभीर रहा और शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से तुरंत समाधान की अपील की.

TET नियमों पर शिक्षकों की आपत्ति
शिक्षकों ने साफ कहा कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी, तब सभी जरूरी पात्रताओं को पूरा किया गया था. ऐसे में अब TET को अनिवार्य करना उनके साथ अन्याय है. उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर अचानक नए नियम लागू करना न सिर्फ गलत है बल्कि उनके करियर को भी प्रभावित करता है.

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सेवा और पदोन्नति पर असर का दावा
प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि TET की अनिवार्यता से उनकी सेवा, वरिष्ठता और पदोन्नति पर सीधा असर पड़ रहा है. कई शिक्षक लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने ही पद पर बने रहने के लिए नई परीक्षा देने की बाध्यता झेलनी पड़ रही है, जो उनके अनुसार अनुचित है.

सरकार से स्थायी छूट की मांग
शिक्षकों की मुख्य मांग यही है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए. उनका कहना है कि पुराने नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों को नए मानकों में शामिल करना सही नहीं है.

ज्ञापन के बाद आगे की उम्मीद
शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी. फिलहाल शिक्षक समुदाय सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहा है, जबकि आंदोलन के बाद माहौल शांत तो हुआ है लेकिन असंतोष अभी भी बना हुआ है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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