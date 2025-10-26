Dausa News: दौसा जिले में होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर मानपुर से सिकंदरा चौराहे के बीच अक्सर जाम के हालात रहने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Trending Photos
Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर मानपुर से सिकंदरा चौराहे के बीच अक्सर जाम के हालात रहने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खासकर त्योहारों के समय हालात और भी बदतर रहते हैं.
आज भी कई किलोमीटर लंबा हाईवे पर जाम लगा, तो एंबुलेंस भी जाम में फंस गई. ऐसे में आपात स्थिति में मरीजों की जान पर भी आफत बनी रहती है. लोगों की माने तो इस क्षेत्र में आए दिन हाईवे पर जाम के हालात बनते हैं. पिछले लंबे समय से लोग यहां ओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके.
बार-बार जाम की स्थिति बनने से वाहनों में बैठे लोग काफी परेशान होते हैं. लोगों का कहना है भारी भरकम टोल चुकाने के बावजूद भी एनएच 21 पर उनकी राह सुगम नहीं है. सवाल यह है कि आखिर एनएच 21 पर चलने वाले वाहन चालकों को इस जाम से मुक्ति कब मिलेगी.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
दौसा के बांदीकुई में बसवा रोड पर गोपाल बगीची के संत के साथ बीती रात मारपीट के मामले में गुस्साए लोगों ने रोड पर रस्सी बांधकर जाम लगा दिया. लोगों ने आरोपियों के खिलाफ नामजद पुलिस थाने में शिकायत भी दी है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. आक्रोशित लोगों का कहना है कि आश्रम में पहुंचकर संत के साथ मारपीट करना सनातन पर प्रहार है. ऐसे में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDausa Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!