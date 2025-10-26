Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर मानपुर से सिकंदरा चौराहे के बीच अक्सर जाम के हालात रहने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खासकर त्योहारों के समय हालात और भी बदतर रहते हैं.

आज भी कई किलोमीटर लंबा हाईवे पर जाम लगा, तो एंबुलेंस भी जाम में फंस गई. ऐसे में आपात स्थिति में मरीजों की जान पर भी आफत बनी रहती है. लोगों की माने तो इस क्षेत्र में आए दिन हाईवे पर जाम के हालात बनते हैं. पिछले लंबे समय से लोग यहां ओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके.

बार-बार जाम की स्थिति बनने से वाहनों में बैठे लोग काफी परेशान होते हैं. लोगों का कहना है भारी भरकम टोल चुकाने के बावजूद भी एनएच 21 पर उनकी राह सुगम नहीं है. सवाल यह है कि आखिर एनएच 21 पर चलने वाले वाहन चालकों को इस जाम से मुक्ति कब मिलेगी.

दौसा के बांदीकुई में बसवा रोड पर गोपाल बगीची के संत के साथ बीती रात मारपीट के मामले में गुस्साए लोगों ने रोड पर रस्सी बांधकर जाम लगा दिया. लोगों ने आरोपियों के खिलाफ नामजद पुलिस थाने में शिकायत भी दी है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. आक्रोशित लोगों का कहना है कि आश्रम में पहुंचकर संत के साथ मारपीट करना सनातन पर प्रहार है. ऐसे में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.