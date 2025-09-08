पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान, बोले- आपातकाल में नहीं मिल रहा इलाज

Dausa News: राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और लालसोट विधायक रामविलास मीणा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिला लेवल के अस्पताल होने के बावजूद भी यहां अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है.

आपातकाल में भी हादसों के शिकार घायलों को उपयुक्त इलाज नहीं मिल रहा. अगर उन्हें समय पर उपचार मिले, तो उनकी जिंदगियां बच सकती हैं. वहीं विधायक रामविलास मीणा को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके बाप का नाम अस्पताल के ऊपर नहीं लिखा, जिसके चलते उनकी अस्पताल से नाराजगी है.

परसादी लाल ने कहा कि लालसोट में कांग्रेस सरकार के समय हमने जनता क्लीनिक खोले और उनको भी वहां से हटाकर जो पुराना अस्पताल भवन है. वहां शिफ्ट कर दिए गए. अगर उन्हें उस भवन में अस्पताल खोलना था, तो नई सीएचसी या पीएचसी खोल सकते थे.

लालसोट जिला अस्पताल में स्टाफ का इतना बड़ा लवासा होने के बावजूद भी अगर मरीज को राहत नहीं मिले, तो फिर क्या फायदा. परसादी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार के समय जो इक्विपमेंट अस्पताल में आए उसके बाद में इस सरकार में यहां कोई नई चीज नहीं आई.

वहीं परसादी ने लालसोट विधायक पर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां जमीन नापने के पैसे, रजिस्ट्री के पैसे और बजरी में भी बंधी का काम चल रहा है और यह जनता सब जानती है.