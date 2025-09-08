Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान, बोले- आपातकाल में नहीं मिल रहा इलाज

Dausa News: राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और लालसोट विधायक रामविलास मीणा पर बड़ा हमला बोला है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Sep 08, 2025, 06:00 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 06:00 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!
8 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर
5 Photos
Rajsamand News

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?

पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान, बोले- आपातकाल में नहीं मिल रहा इलाज

Dausa News: राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और लालसोट विधायक रामविलास मीणा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिला लेवल के अस्पताल होने के बावजूद भी यहां अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है.

आपातकाल में भी हादसों के शिकार घायलों को उपयुक्त इलाज नहीं मिल रहा. अगर उन्हें समय पर उपचार मिले, तो उनकी जिंदगियां बच सकती हैं. वहीं विधायक रामविलास मीणा को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके बाप का नाम अस्पताल के ऊपर नहीं लिखा, जिसके चलते उनकी अस्पताल से नाराजगी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परसादी लाल ने कहा कि लालसोट में कांग्रेस सरकार के समय हमने जनता क्लीनिक खोले और उनको भी वहां से हटाकर जो पुराना अस्पताल भवन है. वहां शिफ्ट कर दिए गए. अगर उन्हें उस भवन में अस्पताल खोलना था, तो नई सीएचसी या पीएचसी खोल सकते थे.

लालसोट जिला अस्पताल में स्टाफ का इतना बड़ा लवासा होने के बावजूद भी अगर मरीज को राहत नहीं मिले, तो फिर क्या फायदा. परसादी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार के समय जो इक्विपमेंट अस्पताल में आए उसके बाद में इस सरकार में यहां कोई नई चीज नहीं आई.

वहीं परसादी ने लालसोट विधायक पर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां जमीन नापने के पैसे, रजिस्ट्री के पैसे और बजरी में भी बंधी का काम चल रहा है और यह जनता सब जानती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDausa Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news