'देश की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं!' ट्रंप पर भड़के गहलोत, ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन का ऐलान

Ashok Gehlot On Trade Deal: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को दौसा के दौरे पर रहे. वे यहां सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचे और सिलिकोसिस से पीड़ित मरीजों से मुलाकात की. वार्ड में जाकर उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से हालचाल जाना. कई मरीजों ने इलाज और सहायता से जुड़ी परेशानियां भी उनके सामने रखीं. गहलोत ने ध्यान से उनकी बातें सुनीं और भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाएगा.

मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि सिलिकोसिस एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है. ऐसे में सरकार को पीड़ितों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि मरीजों के सिलिकोसिस प्रमाण पत्र समय पर बनें, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. प्रमाण पत्र में देरी होने से कई जरूरतमंद लोग मदद से वंचित रह जाते हैं.

गहलोत ने पहले सामने आए सिलिकोसिस प्रमाण पत्र घोटाले का भी जिक्र किया. उन्होंने मांग की कि जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उनका कहना था कि इस तरह के मामलों से असली मरीजों का हक मारा जाता है. उन्होंने साफ कहा कि सिलिकोसिस के मुद्दे को बड़ा बनाया जाएगा, ताकि सरकारें इसे नजरअंदाज न कर सकें.

ट्रेड डील के सवाल पर गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है. उनका कहना था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार भारत को लेकर बयान दे रहे हैं, ऐसे में केंद्र को दो टूक जवाब देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के समय से रूस भारत का मित्र रहा है और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत को संतुलित रुख अपनाना चाहिए.

गहलोत ने बताया कि ट्रेड डील के मामले पर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है. उसमें विस्तृत चर्चा के बाद पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आमजन के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी.

बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामलों पर भी उन्होंने चिंता जताई. गहलोत ने कहा कि अचानक हो रही मौतों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. केंद्र सरकार को वैज्ञानिकों की एक समिति बनानी चाहिए, जो इस पर शोध करे और कारणों का पता लगाए. दरअसल, गहलोत दौसा विधायक डीडी बैरवा की भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने आए थे. कार्यक्रम के बाद वे सीधे जिला अस्पताल पहुंचे और वहीं मीडिया से बातचीत में ये बातें कहीं.

