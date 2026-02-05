दौसा में फिर बवाल! विधायक डीसी बैरवा और महिला पटवारी की तीखी बहस का ऑडियो वायरल

Rajasthan Politics News: दौसा जिले में इन दिनों राजनीति और प्रशासन के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई है. कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा और एक महिला राजस्व अधिकारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह ऑडियो भूमि कन्वर्जन को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसने जिले के सियासी माहौल को और गरमा दिया है.

वायरल ऑडियो में महिला अधिकारी साफ तौर पर कहती सुनाई दे रही हैं कि संबंधित भूमि पहले यूआईटी में दर्ज करवाई जाए. उनका कहना है कि नियमों के बिना किसी भी तरह का निर्माण संभव नहीं है. अधिकारी यह भी कहती हैं कि पहले कन्वर्जन करवाएं, उसके बाद चाहे वहां मकान बनाएं या महल. बातचीत के दौरान महिला अधिकारी यह कहते हुए भी सुनाई देती हैं कि नियमों के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता, भले ही उनका तबादला ही क्यों न करवा दिया जाए. ऑडियो में महिला अधिकारी विधायक पर दबाव बनाने और धमकाने जैसे आरोप भी लगाती नजर आ रही हैं.

इस वायरल ऑडियो को लेकर जब विधायक दीनदयाल बैरवा से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, तो कॉल रिसीव नहीं हो सका. फोन उठाने वाले व्यक्ति ने बताया कि विधायक इस समय विधानसभा में व्यस्त हैं. वायरल ऑडियो की जी मीडिया की ओर से स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है.

महिला अधिकारी के ऑडियो विवाद के बीच विधायक दीनदयाल बैरवा इससे पहले एक अन्य मामले को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. यह मामला दौसा तहसीलदार गजानंद मीणा से जुड़ा है, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद खड़ा हो गया था. तीन दिन पहले तहसीलदार अपनी राजस्व टीम के साथ ग्रास भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे. इसी दौरान विधायक मौके पर पहुंचे और आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं.

कार्रवाई को लेकर विधायक और तहसीलदार के बीच तीखी बहस हुई. इस दौरान तहसीलदार का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें विधायक को थाने भेजने जैसी टिप्पणी करने का आरोप लगा. इस बयान के बाद मामला और तूल पकड़ गया और सीधे राजस्थान विधानसभा तक पहुंच गया.

विधायक दीनदयाल बैरवा ने इस पूरे प्रकरण को विधानसभा में उठाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लिया. अध्यक्ष ने दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव और तहसीलदार गजानंद मीणा को तलब किया है. दोनों अधिकारियों को गुरुवार को विधानसभा में पेश होना है.

इन तमाम घटनाओं पर विधायक बैरवा का कहना है कि उन्हें ऑडियो के समय को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन तहसीलदार से जुड़े मामले को वे पहले ही विधानसभा में उठा चुके हैं. विधायक ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा हुआ बताया है. फिलहाल, दौसा में लगातार सामने आ रहे ऑडियो और वीडियो ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है. अब सभी की नजरें विधानसभा में होने वाली पेशी पर टिकी हैं.

