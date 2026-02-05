Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दौसा में फिर बवाल! विधायक डीसी बैरवा और महिला पटवारी की तीखी बहस का ऑडियो वायरल

Rajasthan News: दौसा में कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा और महिला राजस्व अधिकारी के बीच भूमि कन्वर्जन को लेकर बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है. इससे पहले तहसीलदार से विवाद का मामला भी विधानसभा तक पहुंच चुका है. दोनों मामलों से सियासी हलचल तेज है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Feb 05, 2026, 04:04 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 04:04 PM IST

Trending Photos

अंगूठा छाप भी लड़ सकेंगे चुनाव, लेकिन तीसरी संतान बन सकती है रोड़ा? जानिए सरकार की क्या है तैयारी
6 Photos
Rajasthan Panchayat chunav

अंगूठा छाप भी लड़ सकेंगे चुनाव, लेकिन तीसरी संतान बन सकती है रोड़ा? जानिए सरकार की क्या है तैयारी

राजस्थान के किसानों का इंतजार होगा खत्म! CM किसान निधि की अगली किस्त पर बड़ा खुलासा
8 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के किसानों का इंतजार होगा खत्म! CM किसान निधि की अगली किस्त पर बड़ा खुलासा

राजस्थान में बन रहा पहला ऐसा चार-लेन पुल, जिसके नीचे होगा अंडर पास
6 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में बन रहा पहला ऐसा चार-लेन पुल, जिसके नीचे होगा अंडर पास

Photo: जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी लोकगीतों पर थिरके विदेशी पर्यटक
5 Photos
Palace on Wheels

Photo: जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी लोकगीतों पर थिरके विदेशी पर्यटक

दौसा में फिर बवाल! विधायक डीसी बैरवा और महिला पटवारी की तीखी बहस का ऑडियो वायरल

Rajasthan Politics News: दौसा जिले में इन दिनों राजनीति और प्रशासन के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई है. कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा और एक महिला राजस्व अधिकारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह ऑडियो भूमि कन्वर्जन को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसने जिले के सियासी माहौल को और गरमा दिया है.

वायरल ऑडियो में महिला अधिकारी साफ तौर पर कहती सुनाई दे रही हैं कि संबंधित भूमि पहले यूआईटी में दर्ज करवाई जाए. उनका कहना है कि नियमों के बिना किसी भी तरह का निर्माण संभव नहीं है. अधिकारी यह भी कहती हैं कि पहले कन्वर्जन करवाएं, उसके बाद चाहे वहां मकान बनाएं या महल. बातचीत के दौरान महिला अधिकारी यह कहते हुए भी सुनाई देती हैं कि नियमों के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता, भले ही उनका तबादला ही क्यों न करवा दिया जाए. ऑडियो में महिला अधिकारी विधायक पर दबाव बनाने और धमकाने जैसे आरोप भी लगाती नजर आ रही हैं.

इस वायरल ऑडियो को लेकर जब विधायक दीनदयाल बैरवा से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, तो कॉल रिसीव नहीं हो सका. फोन उठाने वाले व्यक्ति ने बताया कि विधायक इस समय विधानसभा में व्यस्त हैं. वायरल ऑडियो की जी मीडिया की ओर से स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महिला अधिकारी के ऑडियो विवाद के बीच विधायक दीनदयाल बैरवा इससे पहले एक अन्य मामले को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. यह मामला दौसा तहसीलदार गजानंद मीणा से जुड़ा है, जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद खड़ा हो गया था. तीन दिन पहले तहसीलदार अपनी राजस्व टीम के साथ ग्रास भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे. इसी दौरान विधायक मौके पर पहुंचे और आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं.

कार्रवाई को लेकर विधायक और तहसीलदार के बीच तीखी बहस हुई. इस दौरान तहसीलदार का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें विधायक को थाने भेजने जैसी टिप्पणी करने का आरोप लगा. इस बयान के बाद मामला और तूल पकड़ गया और सीधे राजस्थान विधानसभा तक पहुंच गया.

विधायक दीनदयाल बैरवा ने इस पूरे प्रकरण को विधानसभा में उठाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लिया. अध्यक्ष ने दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव और तहसीलदार गजानंद मीणा को तलब किया है. दोनों अधिकारियों को गुरुवार को विधानसभा में पेश होना है.

इन तमाम घटनाओं पर विधायक बैरवा का कहना है कि उन्हें ऑडियो के समय को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन तहसीलदार से जुड़े मामले को वे पहले ही विधानसभा में उठा चुके हैं. विधायक ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा हुआ बताया है. फिलहाल, दौसा में लगातार सामने आ रहे ऑडियो और वीडियो ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते टकराव को उजागर कर दिया है. अब सभी की नजरें विधानसभा में होने वाली पेशी पर टिकी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news