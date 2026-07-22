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'संविधान ने दिया धरने का अधिकार'... सचिन पायलट ने केंद्र पर साधा सीधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan News: दौसा में एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि धरना, प्रदर्शन और भूख हड़ताल संवैधानिक अधिकार हैं. छात्रों पर बल प्रयोग, एफआईआर और विपक्ष के साथ हुए व्यवहार को उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ बताया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jul 22, 2026, 03:06 PM|Updated: Jul 22, 2026, 03:06 PM
'संविधान ने दिया धरने का अधिकार'... सचिन पायलट ने केंद्र पर साधा सीधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: दौसा में मीडिया से बात करते कांग्रेस नेता सचिन पायलट.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sachin Pilot: दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और विपक्ष के धरने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. दौसा में मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट ने कहा कि धरना, प्रदर्शन और भूख हड़ताल करना संविधान से मिला अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार इन अधिकारों का सम्मान करने के बजाय दमनकारी रवैया अपना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है.

छात्रों की बात सुनने के बजाय बल प्रयोग का आरोप
सचिन पायलट ने कहा कि जब छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, तब सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी. लेकिन ऐसा करने के बजाय उनके साथ मारपीट की गई और कई छात्रों को अस्पताल पहुंचना पड़ा. उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं का समाधान बातचीत से होना चाहिए, न कि बल प्रयोग से.

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सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप
पायलट ने कहा कि धरना देना, प्रदर्शन करना और भूख हड़ताल करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. उनका आरोप है कि केंद्र सरकार इन अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है.

राहुल गांधी और विपक्ष के साथ हुए व्यवहार पर जताई नाराजगी
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष सहित राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य विपक्षी नेता धरने पर बैठे, तब उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह उचित नहीं था. उन्होंने कहा कि ये लोग किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं थे, बल्कि जनता और छात्रों की आवाज उठाने पहुंचे थे.

आंसू गैस और लाठीचार्ज को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उनके साथ मारपीट की गई. उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए और कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पायलट ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग करना कोई गलत बात नहीं है.

देशभर में छात्रों के समर्थन में कांग्रेस
पायलट ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में छात्रों के साथ खड़ी है. उनका कहना है कि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है और सरकार को उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आलोचना सुनने के बजाय विरोध करने वालों को निशाना बना रही है.

जनता देगी जवाब- पायलट
सचिन पायलट ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अहंकार और दमन की राजनीति कर रही है, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगी. पायलट ने कहा कि आने वाले समय में जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी और संविधान में मिले अधिकारों की रक्षा करेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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