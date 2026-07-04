/दौसा में राज्यवर्धन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, बोले- भाजपा शिलान्यास करती है तो उद्घाटन भी करती है

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Rajasthan Politics: राजस्थान के दौसा में भांकरी रोड स्थित टाउन हॉल में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. आयोजन में जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, लालसोट विधायक रामविलास मीणा, कलेक्टर डॉ. सौम्या झा, एसपी पीयूष दीक्षित सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी और आमजन मौजूद रहे.
रिफाइनरी को लेकर कही बड़ी बात
मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास पहुंच रहा है. डबल इंजन की सरकार ने पेट्रोकेमिकल रिफायनरी शुरू कर दी. मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा घोषणा करने और नारे लगाने में विश्वास नहीं करती, बल्कि जिस कार्य का शिलान्यास करती है, उसका उद्घाटन भी करती है हमारी सरकार होटल में बंद रहने और विधायकों को पकड़ने वाली सरकार नहीं है हम जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं.
प्रदेश में 50 हजार से अधिक युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र
प्रदेश में पानी की समस्या का भी समाधान हो रहा है. प्रदेश भर में 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. दौसा जिले में भी 2400 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. जयपुर में मेट्रो फेस टू का शिलान्यास किया गया है. साधारण व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सके. इसके लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. जनता के आशीर्वाद से सरकार बार-बार रिपीट होती है, तो काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है.
विकसित भारत 2047 पर भी बोले राठौड़
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में राजस्थान का अहम रोल रहेगा. उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि यदि 2013 में कांग्रेस शासन में शिलान्यास हो गया था, तो फिर रिफायनरी काम क्यों नहीं कर रही थी. केवल बोर्ड लगा देने से उद्घाटन नहीं कहा जा सकता. जब रिफाइनरी काम करना शुरू करती है, तो उसे उद्घाटन कहा जाता है.
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