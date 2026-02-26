दौसा में भरतपुर से जयपुर जा रही एक प्राइवेट बस को रोक, चालक-परिचालक को पहनाई जूतों की माला

Dausa News: राजस्थान में प्राइवेट बसों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही. इसके चलते ही दौसा के महवा में भरतपुर से जयपुर जा रही एक प्राइवेट बस को रोककर उसके चालक-परिचालक को जूतों की माला पहनाई और जमकर विरोध जताया. महवा शहर में जगह-जगह प्राइवेट कोच खड़ी है. ऐसे में यात्रियों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है.

वहीं, जोधपुर में भी हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही. शहर के बरकतउल्ला स्टेडियम के पास धरना स्थल पर बड़ी संख्या में बस संचालक एकत्र हुए और परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. नेशनल परमिट की बसें सड़कों के किनारे खड़ी रहीं, जिससे यात्री आवागमन प्रभावित हुआ.

सकारात्मक निर्णय लेने तक आंदोलन जारी रहेगा

बस संचालकों का आरोप है कि परिवहन विभाग मनमाने तरीके से एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक के भारी-भरकम चालान काट रहा है. उनका कहना है कि वे सरकारी नियमों के अनुरूप ही बसों का संचालन कर रहे हैं, इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है. इसे उन्होंने विभाग की 'मनमर्जी और दादागिरी' करार दिया.

धरना दे रहे संचालकों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. आज प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नियमों में संशोधन कर राहत देने की मांग की है.

बस संचालकों का आंदोलन तेज, धरना स्थल पर ही डाला डेरा

जोधपुर में निजी बस संचालकों का चक्का जाम तीसरे दिन और अधिक उग्र हो गया. बरकतउल्ला स्टेडियम के पास जारी धरने के दौरान बस संचालकों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन लगातार जारी रहेगा.

संचालकों ने बताया कि अब धरना अनिश्चितकाल के लिए चलाया जा रहा है. धरना स्थल पर ही भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिससे साफ है कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं. कई बस मालिक और चालक वहीं डेरा डालकर बैठे हैं.

मुख्यमंत्री से की अपील

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार और परिवहन विभाग मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि उनकी 'जायज मांगों' पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान निकाला जाए.

