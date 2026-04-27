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दौसा और भरतपुर में आसमान से बरसेगा कहर! बारिश-तूफानी आंधी का होगा डबल अटैक

Rajasthan Weather Update: 27 अप्रैल 2026 की शाम के बाद दौसा और भरतपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी, मेघगर्जन, बारिश और 50-70 किमी/घंटा की तेज आंधी की संभावना. वहीं कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट, हल्की बारिश और धूलभरी हवाओं का अनुमान. मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 27, 2026, 09:59 PM|Updated: Apr 27, 2026, 09:59 PM
दौसा और भरतपुर में आसमान से बरसेगा कहर! बारिश-तूफानी आंधी का होगा डबल अटैक
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Dausa Weather News: भारतीय मौसम विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से 27 अप्रैल 2026 को शाम 8:40 बजे के बाद के लिए तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning-07) जारी की गई है. इस चेतावनी में अगले तीन घंटों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में मौसम के अचानक बदलने की संभावना जताई गई है. खासतौर पर दौसा और भरतपुर जिले में मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, दौसा और भरतपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और अचानक तेज आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन जिलों में हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तेज हवा और आंधी के कारण कच्चे मकानों, पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. ऐसे में लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है.

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वहीं, राज्य के कुछ अन्य जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. इनमें चूरू, झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर जिले शामिल हैं. इन क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, हालांकि यहां स्थिति ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मुकाबले थोड़ी कम गंभीर बताई गई है. येलो अलर्ट वाले जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर धूल भरी हवाएं 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. शाम के बाद इन इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है.

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और बिजली कड़कने के समय सुरक्षित स्थान पर रहें. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी सुरक्षित रखने की बात कही गई है, ताकि किसी तरह का नुकसान न हो. 27 अप्रैल 2026 की शाम के बाद दौसा और भरतपुर सहित राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने वाला है. तेज हवा, बारिश और मेघगर्जन को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

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यह भी पढ़ें:राजस्थान के 16 जिलों में होगी तूफानी बारिश! मौसम विभाग ने जारी किए ऑरेंज और येलो अलर्ट

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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