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Rajesh Pilot Death Anniversary: पिता की विरासत को नमन करने जिरोता पहुंचे सचिन पायलट, राजेश पायलट को किया याद

Sachin Pilot: पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर दौसा के जिरोता स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और आम लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित किया था.
 

Edited byAnsh RajReported byLaxmi avtar sharma
Published: Jun 11, 2026, 01:55 PM|Updated: Jun 11, 2026, 01:55 PM
Rajesh Pilot Death Anniversary: पिता की विरासत को नमन करने जिरोता पहुंचे सचिन पायलट, राजेश पायलट को किया याद
Image Credit: Sachin Pilot:

Rajesh Pilot 26th Death Anniversary: पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों और संघर्षों को याद किया. दौसा जिले के जिरोता स्थित राजेश पायलट स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में सचिन पायलट ने कहा कि उनके पिता ने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और आम लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित किया था.


पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि गुरुवार को दौसा जिले के जिरोता स्थित राजेश पायलट स्मारक पर श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी. इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रहने की संभावना है. कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई नेता शामिल होंगे.

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विधायक दीनदयाल बैरवा के अनुसार श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत भंडाना स्थित राजेश पायलट स्मृति स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की जाएगी. इसके बाद जिरोता स्थित स्मारक पर मुख्य श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी. सभा में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा तथा दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे.

श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं

भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशाल पांडाल लगाया गया है. इसके अलावा जगह-जगह कूलर, पंखे, पेयजल और शीतल पेय की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

बांदीकुई में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई पुण्यतिथि

राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर बांदीकुई नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. राजेश पायलट भवन और पीजी कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन और संघर्षों को याद करते हुए उन्हें किसानों और मजदूरों का सच्चा नेता बताया.

राजेश पायलट का असली नाम था राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी

राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के वेदपुरा गांव में हुआ था. उनका वास्तविक नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी था. उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बाद में फ्लाइंग प्रशिक्षण हासिल किया. 12 मार्च 1974 को उनका विवाह रमा पायलट से हुआ. उनके पुत्र सचिन पायलट और पुत्री सारिका पायलट हैं.

वायुसेना के पायलट से राजनीति के कद्दावर नेता बनने तक का सफर

29 अक्टूबर 1966 को राजेश्वर प्रसाद का चयन भारतीय वायुसेना में पायलट अधिकारी के रूप में हुआ. उन्होंने कई वर्षों तक वायुसेना में सेवाएं दीं और जैसलमेर में स्क्वाड्रन लीडर के पद तक पहुंचे. वर्ष 1979 में उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया और अपने मित्र एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रभाव में वायुसेना से इस्तीफा दे दिया.

राजनीति में प्रवेश के दौरान भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरते समय स्थानीय कार्यकर्ताओं के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर ‘राजेश पायलट’ रख लिया, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया.

राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

राजेश पायलट ने 1980 में भरतपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने राजस्थान के दौसा क्षेत्र को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया और लगातार पांच बार सांसद चुने गए. अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने भूतल परिवहन मंत्री, दूरसंचार मंत्री, आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया.

वर्ष 1987 में उन्होंने ‘जय जवान जय किसान ट्रस्ट’ की स्थापना की और किसानों, मजदूरों तथा ग्रामीण वर्ग के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया. वे कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी रहे और पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सड़क दुर्घटना में हुआ निधन

11 जून 2000 को जयपुर के निकट भंडाना गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट का निधन हो गया था. उस समय उनकी आयु मात्र 55 वर्ष थी. उनके निधन से कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की राजनीति को बड़ा झटका लगा था. आज भी उन्हें किसानों, मजदूरों और आम जनता के लोकप्रिय नेता के रूप में याद किया जाता है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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