Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दौसा में भीषण सड़क हादसे में टूट गई 6 लोगों की जिंदगी की डोर, चीखने-चिल्लाने का भी नहीं मिला मौका, दर्दनाक मौत

Dausa road crash: दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में कैलाई गांव के पास एनएच-21 पर देर रात एक कार और ट्रेलर के बीच भयानक टक्कर में छह युवकों की मौत हो गई. यह हादसा इतना भीषण था कि पूरा इलाका सदमे में डूब गया और गांव में हाहाकार मच गया.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Feb 11, 2026, 07:00 AM IST | Updated: Feb 11, 2026, 07:00 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Gold Silver Price Today: आज 10 फरवरी को सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव: 22 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 850 रुपये गिरा, चांदी में 15,000 रुपये की तेजी
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

Rajasthan Gold Silver Price Today: आज 10 फरवरी को सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव: 22 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 850 रुपये गिरा, चांदी में 15,000 रुपये की तेजी

Rajasthan Weather: राजस्थान में आज होगी बारिश? जयपुर अजमेर से लेकर उदयपुर कोटा में कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें आज का वेदर अपडेट
8 Photos
rajasthan weathaer update

Rajasthan Weather: राजस्थान में आज होगी बारिश? जयपुर अजमेर से लेकर उदयपुर कोटा में कैसा रहेगा मौसम, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

रामगढ़ क्रेटर की मिट्टी ने खोला करोड़ों साल पुराना रहस्य, जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा
8 Photos
Ramgarh Crater

रामगढ़ क्रेटर की मिट्टी ने खोला करोड़ों साल पुराना रहस्य, जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा

महाशिवरात्रि पर करें भगवान शिव की 1,008 मूर्तियों का एक साथ दर्शन, हर मनोकामना होगी पूरी!
7 Photos
pali news

महाशिवरात्रि पर करें भगवान शिव की 1,008 मूर्तियों का एक साथ दर्शन, हर मनोकामना होगी पूरी!

दौसा में भीषण सड़क हादसे में टूट गई 6 लोगों की जिंदगी की डोर, चीखने-चिल्लाने का भी नहीं मिला मौका, दर्दनाक मौत

Dausa Massive Road Accident: दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में कैलाई गांव के समीप एनएच-21 पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने छह परिवारों की चूल्हे-चौके ठंडे कर दिए. कार सवार छह युवकों की मौके पर या अस्पताल पहुंचते-पहुंचते दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा इतना भयावह था कि पूरा इलाका सदमे में डूब गया. गांव में हाहाकार मच गया, जहां मां-बहनों की चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही हैं.


हादसे की भयानक तस्वीर: कार डिवाइडर से टकराई, ट्रेलर से हुई जोरदार भिड़ंत
बताया जा रहा है कि कालाखो गांव के निवासी ये छह युवक कार से यात्रा कर रहे थे. अचानक कार अनियंत्रित हो गई और हाईवे के डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पहुंच गई. ठीक उसी समय सामने से आ रहे एक ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई और कार में फंसे सभी लोग बुरी तरह जख्मी हो गए. पुलिस और राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से शवों को बाहर निकाला, लेकिन ज्यादातर की मौत मौके पर ही हो चुकी थी.


मृतकों के नाम और शवों की स्थिति
मृतकों में लोकेश योगी, दिलखुश योगी, मनीष योगी, समय सिंह योगी, अंकित बैरवा और नवीन शामिल हैं. चार शव सिकंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. एक शव दौसा जिला अस्पताल में और एक का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है. एक घायल को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. आज सभी शवों का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे.


परिवारों पर टूटा दुख का पहाड़
ये सभी युवक एक ही गांव के थे और परिवार के सहारे थे. हादसे की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. माताएं बेटों के शव देखकर बेहोश हो गईं, बहनें रो-रोकर बेहाल हैं. एक परिवार तो पूरी तरह टूट चुका है. परिजन बार-बार पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों उनकी जिंदगियां इतनी जल्दी छीन ली गईं.

पुलिस जांच में जुटी, ट्रेलर जब्त
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और ट्रेलर को जब्त कर लिया. हाईवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा. अब पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है. तेज रफ्तार, लापरवाही या कोई तकनीकी खराबी—सभी पहलुओं पर छानबीन जारी है.

सड़क सुरक्षा की चेतावनी: सावधानी ही बचेगी जिंदगियां
यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि एनएच पर तेज गति और लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे दुखद हादसों को रोकने के लिए ड्राइवरों को सतर्क रहना होगा, सीट बेल्ट लगानी होगी और रात में विशेष सावधानी बरतनी होगी. प्रशासन से भी अपील है कि हाईवे पर बेहतर साइनेज और स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं ताकि और जिंदगियां बचाई जा सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news