दौसा में भीषण सड़क हादसे में टूट गई 6 लोगों की जिंदगी की डोर, चीखने-चिल्लाने का भी नहीं मिला मौका, दर्दनाक मौत

Dausa Massive Road Accident: दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में कैलाई गांव के समीप एनएच-21 पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने छह परिवारों की चूल्हे-चौके ठंडे कर दिए. कार सवार छह युवकों की मौके पर या अस्पताल पहुंचते-पहुंचते दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा इतना भयावह था कि पूरा इलाका सदमे में डूब गया. गांव में हाहाकार मच गया, जहां मां-बहनों की चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही हैं.



हादसे की भयानक तस्वीर: कार डिवाइडर से टकराई, ट्रेलर से हुई जोरदार भिड़ंत

बताया जा रहा है कि कालाखो गांव के निवासी ये छह युवक कार से यात्रा कर रहे थे. अचानक कार अनियंत्रित हो गई और हाईवे के डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पहुंच गई. ठीक उसी समय सामने से आ रहे एक ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई और कार में फंसे सभी लोग बुरी तरह जख्मी हो गए. पुलिस और राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से शवों को बाहर निकाला, लेकिन ज्यादातर की मौत मौके पर ही हो चुकी थी.



मृतकों के नाम और शवों की स्थिति

मृतकों में लोकेश योगी, दिलखुश योगी, मनीष योगी, समय सिंह योगी, अंकित बैरवा और नवीन शामिल हैं. चार शव सिकंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. एक शव दौसा जिला अस्पताल में और एक का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है. एक घायल को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. आज सभी शवों का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे.



परिवारों पर टूटा दुख का पहाड़

ये सभी युवक एक ही गांव के थे और परिवार के सहारे थे. हादसे की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. माताएं बेटों के शव देखकर बेहोश हो गईं, बहनें रो-रोकर बेहाल हैं. एक परिवार तो पूरी तरह टूट चुका है. परिजन बार-बार पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों उनकी जिंदगियां इतनी जल्दी छीन ली गईं.

पुलिस जांच में जुटी, ट्रेलर जब्त

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और ट्रेलर को जब्त कर लिया. हाईवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा. अब पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है. तेज रफ्तार, लापरवाही या कोई तकनीकी खराबी—सभी पहलुओं पर छानबीन जारी है.

सड़क सुरक्षा की चेतावनी: सावधानी ही बचेगी जिंदगियां

यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि एनएच पर तेज गति और लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे दुखद हादसों को रोकने के लिए ड्राइवरों को सतर्क रहना होगा, सीट बेल्ट लगानी होगी और रात में विशेष सावधानी बरतनी होगी. प्रशासन से भी अपील है कि हाईवे पर बेहतर साइनेज और स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं ताकि और जिंदगियां बचाई जा सकें.

