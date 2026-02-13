Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दौसा के प्राइवेट कॉलेज में स्टूल से गिरी छात्रा, डॉक्टर्स ने घोषित किया मृत

Dausa News: दौसा जिला मुख्यालय स्थित आगरा रोड पर इम्पल्स डिग्री कॉलेज में गुरुवार को बीए सेकेंड ईयर की 19 वर्षीय छात्रा विनीता बैरवा क्लास के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी. कॉलेज स्टाफ उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है, हालांकि मौत के वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होंगे. परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published: Feb 13, 2026, 04:26 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 04:26 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी

राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, मंत्री किरोड़ी ने CM को लिखे पत्र में बड़े-बड़े नामों का किया खुलासा!
6 Photos
kirodi lal meena

राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, मंत्री किरोड़ी ने CM को लिखे पत्र में बड़े-बड़े नामों का किया खुलासा!

राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z

राजस्थान के लगभग 91.70 लाख लोगों की बढ़ेगी पेंशन, बस करना होगा कुछ दिनों का और इंतजार!
7 Photos
jaipur news

राजस्थान के लगभग 91.70 लाख लोगों की बढ़ेगी पेंशन, बस करना होगा कुछ दिनों का और इंतजार!

दौसा के प्राइवेट कॉलेज में स्टूल से गिरी छात्रा, डॉक्टर्स ने घोषित किया मृत

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिला मुख्यालय स्थित आगरा रोड पर कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले इम्पल्स डिग्री कॉलेज में गुरुवार को एक दुखद घटना सामने आई. बीए सेकेंड ईयर की 19 वर्षीय छात्रा की क्लास के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब क्लास चल रही थी और शिक्षक पढ़ा रहे थे.

कोतवाली थाने की एसआई मनीषा के अनुसार जीरोता गांव निवासी विनीता बैरवा (19) गुरुवार को रोज की तरह कॉलेज आई थी. वह अन्य विद्यार्थियों के साथ क्लासरूम में स्टूल पर बैठी हुई थी. इसी दौरान वह अचानक अचेत होकर नीचे गिर पड़ी. छात्रा के गिरते ही कक्षा में हड़कंप मच गया. कॉलेज स्टाफ ने बिना देर किए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

छात्रा को जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक क्लास के दौरान ही छात्रा की तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर गिर गई थी. स्टाफ द्वारा समय पर अस्पताल ले जाने के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस ने मर्ग में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट के हेड डॉ. महेंद्र मीणा ने बताया कि छात्रा को दोपहर में अस्पताल लाया गया था. जांच में वह मृत पाई गई. करीब 30 मिनट तक चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news