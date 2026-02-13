दौसा के प्राइवेट कॉलेज में स्टूल से गिरी छात्रा, डॉक्टर्स ने घोषित किया मृत

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिला मुख्यालय स्थित आगरा रोड पर कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले इम्पल्स डिग्री कॉलेज में गुरुवार को एक दुखद घटना सामने आई. बीए सेकेंड ईयर की 19 वर्षीय छात्रा की क्लास के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब क्लास चल रही थी और शिक्षक पढ़ा रहे थे.

कोतवाली थाने की एसआई मनीषा के अनुसार जीरोता गांव निवासी विनीता बैरवा (19) गुरुवार को रोज की तरह कॉलेज आई थी. वह अन्य विद्यार्थियों के साथ क्लासरूम में स्टूल पर बैठी हुई थी. इसी दौरान वह अचानक अचेत होकर नीचे गिर पड़ी. छात्रा के गिरते ही कक्षा में हड़कंप मच गया. कॉलेज स्टाफ ने बिना देर किए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

छात्रा को जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक क्लास के दौरान ही छात्रा की तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर गिर गई थी. स्टाफ द्वारा समय पर अस्पताल ले जाने के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

घटना की सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस ने मर्ग में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट के हेड डॉ. महेंद्र मीणा ने बताया कि छात्रा को दोपहर में अस्पताल लाया गया था. जांच में वह मृत पाई गई. करीब 30 मिनट तक चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.

