हाई सिक्योरिटी जेल के कैदियों का मोबाइल नेटवर्क अब होगा 'जाम', टावर का काम शुरू

Dausa News: राजस्थान के दौसा में विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास में अब कैदी चोरी छिपे जेल परिसर से मोबाइल पर बात नहीं कर सकेंगे. इसके लिए राज्य सरकार की पहल पर जेल प्रशासन द्वारा टीएचसीबीएस टावर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है.

टावर शुरू होने से जेल परिसर में किसी भी कंपनी का मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा. श्यालावास जेल हार्डकोर अपराधियों के लिए हाई सिक्योरिटी जेल है, लेकिन पूर्व में कई बार यहां कैदियों के पास से या जेल परिसर से मोबाइल बरामद हुए हैं.

यहां तक की दो बार मोबाईल से सीएम को जान से मारने की धमकी भी पूर्व में इसी जेल से दी गई थी. जेल में कैदियों द्वारा चोरी छिपे मोबाइल का उपयोग करने से यह बाहरी अपराधियों के संपर्क में भी रहते हैं और जेल में रहते हुए भी अपराधीक घटनाओं को अंजाम तक दे देते हैं.

ऐसे में जेल से अपराधियों का बाहरी नेटवर्क का गठजोड़ समाप्त होगा. साथ ही जेल प्रशासन की पारदर्शिता और जेल की सुरक्षा को यह तकनीक मजबूत करेगी और जेल प्रशासन की जवाब देही की दिशा में मिल का पत्थर भी साबित होगी.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

दौसा जिले के महवा थाना पुलिस ने राज्य स्तरीय वाहन चोर गैंग के मुख्य सरगना राजा उर्फ राजकुमार मीणा को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में 37 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें चोरी सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामले हैं. आरोपी वारदात के बाद अपना स्थान भी बदलता रहता है, ताकि पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके.