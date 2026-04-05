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RPSC की SI भर्ती परीक्षा शुरू, दौसा में सख्त निगरानी, नकल रोकने वालों को 1 लाख का इनाम

Rajasthan SI Recruitment Exam: प्रदेश में आज से RPSC द्वारा दो दिवसीय सब इंस्पेक्टर परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा का समय सुबह 11बजे से 1 बजे और शाम 3 बजे से 5 बजे तक रखा गया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByLaxmi avtar sharma
Published:Apr 05, 2026, 05:03 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 05:03 PM IST

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RPSC की SI भर्ती परीक्षा शुरू, दौसा में सख्त निगरानी, नकल रोकने वालों को 1 लाख का इनाम

Rajasthan SI Recruitment Exam: प्रदेश में आज से आरपीएससी द्वारा दो दिवसीय सब इंस्पेक्टर परीक्षा आयोजित की जा रही है. दौसा जिला मुख्यालय पर 17664 परीक्षार्थियों के लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. एक पारी में 8832 परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था की गई है. एक परीक्षार्थी दो पारी में सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान की परीक्षा देगा.

परीक्षा का समय सुबह 11बजे से 1 बजे और शाम 3 बजे से 5 बजे तक रखा गया है, जहां परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में गहन जांच के बाद प्रवेश दिया गया. दौसा में निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हो इसके लिए चार सतर्कता दल, 40 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं.

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साथ ही 8 उप समन्वयक दल बनाए गए हैं. सुरक्षा के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक चार का पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है. सतर्कता दल में आरएएस और आरपीएस स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, जो लगातार परीक्षा केंद्रों पर गस्त करते रहेंगे.

वहीं परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की सूचना देने वाले को पुलिस द्वारा एक लाख रुपये के नगद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है, हालांकि पुरस्कार देने का अंतिम निर्णय एसओजी का होगा. जिले के पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी परीक्षा को लेकर अपनी नजर बनाए हुए हैं.

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