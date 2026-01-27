दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव, दौसा में भीषण हादसे में 4 की दर्दनाक मौत, कई किमी तक गई घसीटी कार

Dausa Road Accident: दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा ने चार लोगों की जान ले ली. पापड़दा थाना क्षेत्र के पिलर संख्या 193 के समीप यह दर्दनाक घटना हुई, जहां एक कार को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन (संभवतः ट्रक या हैवी व्हीकल) ने जोरदार टक्कर मारी.
Rajasthan Road Accident: दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव मचा हुआ है. पापड़दा थाना क्षेत्र में पिलर संख्या 193 के समीप आज (27 जनवरी 2026) एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भयावह था कि कार अज्ञात वाहन से टकराने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटी गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
सूत्रों के अनुसार, हादसा सुबह के समय हुआ जब एक कार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चल रही थी. अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कार कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई, और इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए. मौके पर चीख-पुकार मच गई, और आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही पापड़दा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने घायल को तत्काल निकालकर जिला अस्पताल दौसा पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. मृतकों के शव भी अस्पताल लाए गए, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं. जांच में पता चला है कि हादसा हिट एंड रन का मामला है, क्योंकि टक्कर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया.
पुलिस अब अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है. सीसीटीवी फुटेज, आसपास के गवाहों के बयान और एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों की मदद से जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में ओवरस्पीडिंग, लापरवाही और संभवतः फॉग या कम विजिबिलिटी को कारण माना जा रहा है, क्योंकि जनवरी में इस इलाके में कोहरा आम है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा खंड पहले से ही हादसों के लिए कुख्यात है, जहां तेज रफ्तार और डिवाइडर क्रॉसिंग जैसे मुद्दे अक्सर मौत का कारण बनते हैं.
यह हादसा एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को हादसे के बारे में कोई जानकारी हो या अज्ञात वाहन के बारे में पता हो, तो तुरंत पापड़दा थाने में संपर्क करें. प्रशासन ने घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरा शोक जताया है.
