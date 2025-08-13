Rajasthan के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा, कंटेनर-पिकअप की टक्कर में 10 की मौत

Dausa News: राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां के दौसा में एक दर्दनाक भीषण हादसा पेश आया है. दौसा में हुए सड़क हादसे में एक कंटेनर पिकअप की जबरदस्त टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए मृतकों में 7 बच्चे हैं और तीन महिलाएं शामिल हैं.

यह भीषण सड़क हादसा दौसा के मनोहपुर रोड पर बापी के पास हुआ है. यह सभी लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करके पिकअप से वापस लौट रहे थे और यह दर्दनाक हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक, यह सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. घायल हुए सभी लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है.

