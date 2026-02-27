Zee Rajasthan
UGC के विरोध में सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज, नेहरू गार्डन से गांधी सर्किल तक निकाला मशाल जुलूस

Dausa Protest: दौसा जिले में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज का गुस्सा फूटा और सैकड़ों की तादात में सवर्ण समाज के लोगों ने मसाल जुलूस निकालते हुए जमकर नारेबाजी की.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByLaxmi avtar sharma
Published:Feb 27, 2026, 09:44 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 09:44 PM IST

UGC के विरोध में सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज, नेहरू गार्डन से गांधी सर्किल तक निकाला मशाल जुलूस

Dausa Protest: राजस्थान के दौसा जिले में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज का गुस्सा फूटा और सैकड़ों की तादात में सवर्ण समाज के लोगों ने मसाल जुलूस निकालते हुए जमकर नारेबाजी की. नेहरू गार्डन से शुरू हुआ मसाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी सर्किल पर पहुंचा, जहां लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए.

लोगों ने सरकार से यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हिंदू समाज को बांटने की नीति पर काम कर रही है. यूजीसी के नए नियम सवर्ण समाज के विरुद्ध और यह समाज के बच्चों के भविष्य के लिए घातक हैं.

लोगों ने कहा कि समाज को जोड़ने की बात करने वाली सरकार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में भेदभाव की खाई पैदा कर रही है. हालांकि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर लगाई गई रोक का स्वागत किया, लेकिन लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार इसे वापस ले.

साथ ही दौसा में 1 मार्च को माह आक्रोश रैली आयोजित करने का भी ऐलान किया गया है. इस दौरान व्यापारिक संगठनों से भी प्रतिष्ठानों को बंद कर आंदोलन को समर्थन देने की लोगों ने अपील की है. मसाल जुलूस के दौरान पुलिस का भी भारी जाप्ता मौजूद रहा.

कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने सदन में मोबाइल फोन पर अवांछित कंटेंट व रिल्स के प्रति बच्चों की बढ़ती लत व इसके दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई. विधायक ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं, अध्ययन सामग्री और तकनीकी ज्ञान के लिए मोबाइल की उपयोगिता निर्विवाद है.

लेकिन अवांछित सोशल साइट्स, अश्लील एवं भ्रामक कंटेंट रील्स की बढ़ती लत बच्चों की एकाग्रता, मानसिक स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण और शैक्षणिक भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है. मामला केवल अभिभावकों की चिंता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और नीति-निर्माताओं के लिए भी अत्यंत विचारणीय विषय बन चुका है.

