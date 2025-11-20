Zee Rajasthan
दौसा नगर परिषद की साधारण सभा बैठक में हंगामा, पार्षद पति सदन से बाहर

Dausa News: नगर परिषद साधारण सभा की अंतिम बैठक सभापति कल्पना जैमन की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इस दौरान आयुक्त कमलेश मीणा सहित अन्य अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Nov 20, 2025, 04:55 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 04:55 PM IST

दौसा नगर परिषद की साधारण सभा बैठक में हंगामा, पार्षद पति सदन से बाहर

Dausa News: दौसा नगर परिषद साधारण सभा की अंतिम बैठक सभापति कल्पना जैमन की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इस दौरान आयुक्त कमलेश मीणा सहित अन्य अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे. बैठक के शुरुआती दौर में कई महिला पार्षदों के पति भी सदन में जा बैठे.

ऐसे में आयुक्त कमलेश मीणा ने राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पार्षद पति सदन में नहीं बैठ सकते. ऐसे में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया. वहीं पार्षदों ने अपने-अपने वार्ड के मुद्दे उठाए, तो आयुक्त ने भरोसा दिया कि सभी वार्डों में बजट के अनुरूप काम होंगे.

साथ ही मांग के अनुरूप सभी वार्डों में सात दिवस में रोड लाइट भी लग सकेंगी. हालांकि बैठक में कुछ पास धोने वार्डन के मुद्दों को लेकर हंगामा भी किया, लेकिन सभापति कल्पना जैमन ने सभी को शांत किया.

दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार के निर्देश पर महवा में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां मंडावर रोड, हिंडौन रोड, सब्जी मंडी सहित अन्य जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. इस दौरान नगर पालिका दस्ते ने अतिक्रमियों का सामान भी जब्त किया.

