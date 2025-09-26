Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पीलवा गांव में शव छह घंटे से अंतिम संस्कार का इंतजार, जानें क्या है वजह

Dausa News: दौसा जिले में सिकंदरा थाना क्षेत्र के पीलवा गांव में मृतक मुन्नालाल सैनी का शव पिछले 6 घंटे से अंतिम संस्कार की इंतजार में है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Sep 26, 2025, 09:44 PM IST | Updated: Sep 26, 2025, 09:44 PM IST

Trending Photos

मां ने भाई से बनाए अवैध संबंध! नवजात के नाना ने मुहं में पत्थर डाल फेवीक्विक से छिपकाया
7 Photos
Rajasthan Crime

मां ने भाई से बनाए अवैध संबंध! नवजात के नाना ने मुहं में पत्थर डाल फेवीक्विक से छिपकाया

दशहरा पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, फेस्टिवल को बनाएं और भी खास
7 Photos
Rajasthani Methi bajra puri

दशहरा पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, फेस्टिवल को बनाएं और भी खास

राजस्थान के इन दो संभागों में बारिश का अलर्ट! जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान के इन दो संभागों में बारिश का अलर्ट! जानें मौसम का ताजा अपडेट

ओरण और गोचर भूमि बचाओ में उतरे MLA रविंद्र सिंह भाटी, हजारों की तादाद में आई भीड़
7 Photos
jaisalmer news

ओरण और गोचर भूमि बचाओ में उतरे MLA रविंद्र सिंह भाटी, हजारों की तादाद में आई भीड़

पीलवा गांव में शव छह घंटे से अंतिम संस्कार का इंतजार, जानें क्या है वजह

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में सिकंदरा थाना क्षेत्र के पीलवा गांव में मृतक मुन्नालाल सैनी का शव पिछले 6 घंटे से अंतिम संस्कार की इंतजार में है. परिजन और ग्रामीण रास्ते के अभाव में बीच रास्ते में शव लेकर बैठे हैं.

सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो मामला एक ही परिवार के दो पक्षों का निकला, जहां दूसरे पक्ष की खातेदारी भूमि में होकर श्मशान घाट का रास्ता जाता है और उसने खेत के तारबंदी की हुई है और प्रकरण का मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सिकंदरा थाना अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया दूसरे पक्ष से समझाइस की तो वह शव के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट जाने का रास्ता तो दे रहा है, लेकिन मृतक पक्ष का कहना है कि अभी रास्ता रेवेन्यू सीट में दर्ज हो फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी समझाइस के जरिए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

दौसा जिले का कालाखों बांध पानी से लबालब है. बांध के लगती ढाणी में मकानों के चारों तरफ अभी भी पानी होने से उन मकानों में रहने वाले ग्रामीण दूसरी जगह निवास कर रहे हैं. हालांकि बांध के फूल होने से ग्रामीण खुश भी है, उसकी वजह है क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा और रबी की फसल अच्छी होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDausa Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news