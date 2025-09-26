पीलवा गांव में शव छह घंटे से अंतिम संस्कार का इंतजार, जानें क्या है वजह

Dausa News: दौसा जिले में सिकंदरा थाना क्षेत्र के पीलवा गांव में मृतक मुन्नालाल सैनी का शव पिछले 6 घंटे से अंतिम संस्कार की इंतजार में है.
Trending Photos
Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले में सिकंदरा थाना क्षेत्र के पीलवा गांव में मृतक मुन्नालाल सैनी का शव पिछले 6 घंटे से अंतिम संस्कार की इंतजार में है. परिजन और ग्रामीण रास्ते के अभाव में बीच रास्ते में शव लेकर बैठे हैं.
सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो मामला एक ही परिवार के दो पक्षों का निकला, जहां दूसरे पक्ष की खातेदारी भूमि में होकर श्मशान घाट का रास्ता जाता है और उसने खेत के तारबंदी की हुई है और प्रकरण का मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन भी है.
सिकंदरा थाना अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया दूसरे पक्ष से समझाइस की तो वह शव के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट जाने का रास्ता तो दे रहा है, लेकिन मृतक पक्ष का कहना है कि अभी रास्ता रेवेन्यू सीट में दर्ज हो फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी समझाइस के जरिए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
दौसा जिले का कालाखों बांध पानी से लबालब है. बांध के लगती ढाणी में मकानों के चारों तरफ अभी भी पानी होने से उन मकानों में रहने वाले ग्रामीण दूसरी जगह निवास कर रहे हैं. हालांकि बांध के फूल होने से ग्रामीण खुश भी है, उसकी वजह है क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा और रबी की फसल अच्छी होगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDausa Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!