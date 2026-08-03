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बेस्टसेलर किताब, नया नाम और आध्यात्म का रास्ता... कौन थे चायवालाज़ वाले रोहित शर्मा?

Rohit Sharma News: देशभर में 'चायवालाज़' ब्रांड को पहचान दिलाने वाले उद्यमी रोहित शर्मा का निधन हो गया है. करीब छह महीने पहले उन्होंने कारोबार से दूरी बनाकर आध्यात्मिक जीवन अपनाया था और अपना नाम बदलकर 'रोहित शिवोहम' रख लिया था. उन्होंने 'तत्सुखे सुखित्वं' नामक पुस्तक भी लिखी, जिसे पाठकों ने खूब सराहा. उनके निधन के बाद लोग उनके बिजनेस से लेकर आध्यात्म तक के सफर को याद कर रहे हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 03, 2026, 10:01 AM IST | Updated:Aug 03, 2026, 10:01 AM IST
बेस्टसेलर किताब, नया नाम और आध्यात्म का रास्ता... कौन थे चायवालाज़ वाले रोहित शर्मा?
Image Credit: Rohit Sharma News

Rohit Sharma Chaiwalaz: देशभर में 'चायवालाज़' (Chaiwalaz) ब्रांड को पहचान दिलाने वाले युवा उद्यमी रोहित शर्मा के निधन की खबर ने उनके लाखों चाहने वालों और स्टार्टअप जगत को स्तब्ध कर दिया है. एक समय अपनी बिजनेस सोच और मोटिवेशनल विचारों के लिए चर्चित रहने वाले रोहित ने करीब छह महीने पहले अचानक कारोबार से दूरी बना ली थी. इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हुए अपना नाम 'रोहित शिवोहम' रख लिया. बिजनेस से अध्यात्म तक का उनका यह सफर अब उनके निधन के बाद फिर चर्चा का विषय बन गया है.


कौन थे रोहित शर्मा?
रोहित शर्मा उन युवा उद्यमियों में शामिल थे जिन्होंने 'चायवालाज़' ब्रांड के जरिए चाय के कारोबार को नई पहचान दिलाई. उनके कैफे मॉडल और बिजनेस आइडिया ने हजारों युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग थी, जहां वे बिजनेस, करियर और जीवन से जुड़े विचार साझा करते थे.

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6 महीने पहले क्यों छोड़ दिया था बिजनेस?
साल 2026 की शुरुआत में रोहित शर्मा ने अचानक अपने सभी कैफे और बिजनेस गतिविधियों से दूरी बना ली. बताया जाता है कि उन्होंने अपने अधिकांश कैफे बंद कर दिए और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर आना लगभग बंद कर दिया. इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का निर्णय लिया और अपने जीवन की नई शुरुआत की.


रोहित शर्मा से कैसे बने 'रोहित शिवोहम'?
बिजनेस छोड़ने के बाद रोहित ने अपना नाम बदलकर 'रोहित शिवोहम' रख लिया. उन्होंने ध्यान, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जीवन पर फोकस करना शुरू किया. सोशल मीडिया पर भी उनके पोस्ट अब व्यवसाय की बजाय आत्मिक शांति, जीवन दर्शन और सकारात्मक सोच से जुड़े होने लगे. उनके इस बदलाव ने फॉलोअर्स और करीबियों को भी हैरान कर दिया था.


तत्सुखे सुखित्वं किताब बनी बेस्टसेलर
आध्यात्मिक जीवन अपनाने के बाद रोहित शिवोहम ने 'तत्सुखे सुखित्वं' नामक पुस्तक लिखी. इस किताब में जीवन, आत्मबोध, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच से जुड़े विचार साझा किए गए. पुस्तक को पाठकों का अच्छा समर्थन मिला और यह बेस्टसेलर किताबों में शामिल रही. इससे रोहित की पहचान केवल एक उद्यमी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे एक लेखक और आध्यात्मिक वक्ता के रूप में भी जाने जाने लगे.


निधन के बाद सोशल मीडिया पर उमड़ी श्रद्धांजलि
रोहित शर्मा के निधन की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. लोग उनके पुराने वीडियो, प्रेरणादायक भाषण, बिजनेस यात्रा और आध्यात्मिक विचारों को साझा कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन के अलग-अलग चरणों में लोगों को नई सोच और नई दिशा देने का प्रयास किया.


डिस्क्लेमर
यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव, अवसाद या आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रहा है, तो कृपया तुरंत अपने परिवार, किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें. समय पर मदद लेना बेहद महत्वपूर्ण है और भारत सरकार की 24x7 मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन) 14416 उपलब्ध है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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